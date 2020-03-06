«Ак Барс» в третий раз обыграл «Нефтехимик» в серии первого раунда плей-офф КХЛ

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Победную шайбу забросил Эмиль Галимов (73-я минута). В основное время в составе «Ак Барса» также отличился Галимов (44), у «Нефтехимика» шайбу забросил Ильдар Шиксатдаров (57).

Счет в серии стал 3−0 в пользу «Ак Барса». Для выхода в следующий раунд плей-офф КХЛ казанскому клубу осталось одержать одну победу.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, одержав по две победы. В плей-офф «Ак Барс» и «Нефтехимик» встречались один раз: в сезоне-2013/14 казанская команда победила в первом раунде со счетом 4−0 в серии.

«Ак Барс» во всех 12 розыгрышах КХЛ выходил в плей-офф, казанский клуб наибольшее число раз выигрывал Кубок Гагарина — трижды (2009, 2010, 2018). «Нефтехимик» в седьмой раз играет в плей-офф, лучшим результатом команды является выход во второй раунд в сезоне-2009/10.