Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ХК Динамо
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
7.03
Нью-Джерси Дэвилз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Ак Барс
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
ЦСКА
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
7.03
Детройт Ред Уингз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
7.03
Виннипег Джетс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
7.03
Калгари Флэймз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
7.03
Ванкувер Кэнакс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
7.03
Анахайм Дакс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Автомобилист
ОТ
43
Все события
Фоторепортажи
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
22:35 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» в третий раз обыграл «Нефтехимик» в серии первого раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 6 марта. Казанский «Ак Барс» в гостях в овертайме обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 2:1 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнекамске в ледовом дворце «Нефтехим-Арена» в присутствии 5199 зрителей.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Победную шайбу забросил Эмиль Галимов (73-я минута). В основное время в составе «Ак Барса» также отличился Галимов (44), у «Нефтехимика» шайбу забросил Ильдар Шиксатдаров (57).

Счет в серии стал 3−0 в пользу «Ак Барса». Для выхода в следующий раунд плей-офф КХЛ казанскому клубу осталось одержать одну победу.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, одержав по две победы. В плей-офф «Ак Барс» и «Нефтехимик» встречались один раз: в сезоне-2013/14 казанская команда победила в первом раунде со счетом 4−0 в серии.

«Ак Барс» во всех 12 розыгрышах КХЛ выходил в плей-офф, казанский клуб наибольшее число раз выигрывал Кубок Гагарина — трижды (2009, 2010, 2018). «Нефтехимик» в седьмой раз играет в плей-офф, лучшим результатом команды является выход во второй раунд в сезоне-2009/10.

Следующий матч пройдет 8 марта в Нижнекамске.

Читайте также
«Ак Барс» меняется не в лучшую сторону
Во время загрузки произошла ошибка.
23 декабря 2019© Ньюстюб
Нефтехимик
1:2ОТ
0:0, 0:0, 1:1
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций6.03.2020, 19:00 (МСК UTC+3)ЛД "Нефтехим-Арена"
Главные тренеры
Вячеслав БуцаевДмитрий Квартальнов
Вратари
Константин БарулинТимур Билялов
1-й период
07:30Виталий Атюшов
13:19Райан Мерфи
15:23Артем Галимов
2-й период
23:41Марат Хайруллин
23:41Дмитрий Юдин
26:26Артем Галимов
26:56Константин Барулин
32:40Альберт Яруллин
34:09Командный штраф
39:52Александр Брынцев
3-й период
40:49Мэтт Уайт
40:49Кирилл Петров
43:52Эмиль Галимов(Альберт Яруллин, Артем Галимов)
56:48Ильдар Шиксатдаров(Павел Куликов)
58:53Павел Куликов
Овертайм
72:13Артем Галимов(Михаил Фисенко)
Статистика
19Штрафное время13
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяНиколай Акузовский(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нефтехимик
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ак Барс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
Йоханнес Бё выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира
ЦСКА одержал третью победу над «Торпедо» в серии плей-офф КХЛ
Захарова: Полиция Италии не нашла улик против Логинова
Мирзаева снова нокаутировали: у «Черного тигра» — черная полоса
Александр Самедов: Очень не хотел возвращаться в «Локомотив»
Появились фото розовой формы «Барселоны» в следующем сезоне
Фанаты обвинили «Зенит» в «переобувании» после матча в Грозном
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь