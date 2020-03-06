«Спартак» отыгрался со счета 0:3 и победил «Динамо» в третьем матче серии плей-офф КХЛ

Шайбы у победителей забросили Илья Зубов (7), Артем Федоров (20), Александр Хохлачев (34), Патрик Херсли (58) и Михаил Котляревский (76). У проигравших отличились Игорь Полыгалов (1), Кирилл Лямин (4), Иван Муранов (5) и Михал Чайковски (35). Хоккеисты «Спартака» по ходу встречи сумели отыграться, уступая со счетом 0:3. После второй пропущенной шайбы Юлиуса Гудачека в воротах «Спартака» заменил Никита Беспалов.
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Динамо». В первом матче бело-голубые победили со счетом 5:1, во втором — 4:3. Следующий матч пройдет 8 марта на «ЦСКА-Арене», где «Спартак» проводит домашние встречи.
В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, «Динамо» одержало победы во всех. В плей-офф «Спартак» и «Динамо» встречались один раз — в сезоне-2010/11 в первом раунде победу одержал «Спартак» со счетом 3−1 в серии.
«Динамо» лишь один раз не сумело по итогам регулярного чемпионата выйти в плей-офф КХЛ — в сезоне-2017/18, клуб дважды выигрывал Кубок Гагарина (2012, 2013). «Спартак» вышел в плей-офф КХЛ в третий раз подряд и в шестой раз в общей сложности. Красно-белые ни разу не проходили дальше первого раунда, в прошлом году «Спартак» в серии до четырех побед уступил петербургскому СКА со счетом 2−4. «Динамо» в прошлом сезоне дошло до второго раунда, где уступило московскому ЦСКА (1−4).