«Спартак» отыгрался со счета 0:3 и победил «Динамо» в третьем матче серии плей-офф КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

Шайбы у победителей забросили Илья Зубов (7), Артем Федоров (20), Александр Хохлачев (34), Патрик Херсли (58) и Михаил Котляревский (76). У проигравших отличились Игорь Полыгалов (1), Кирилл Лямин (4), Иван Муранов (5) и Михал Чайковски (35). Хоккеисты «Спартака» по ходу встречи сумели отыграться, уступая со счетом 0:3. После второй пропущенной шайбы Юлиуса Гудачека в воротах «Спартака» заменил Никита Беспалов.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Динамо». В первом матче бело-голубые победили со счетом 5:1, во втором — 4:3. Следующий матч пройдет 8 марта на «ЦСКА-Арене», где «Спартак» проводит домашние встречи.

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В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, «Динамо» одержало победы во всех. В плей-офф «Спартак» и «Динамо» встречались один раз — в сезоне-2010/11 в первом раунде победу одержал «Спартак» со счетом 3−1 в серии.