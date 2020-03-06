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6 марта, источник: ТАСС

«Спартак» отыгрался со счета 0:3 и победил «Динамо» в третьем матче серии плей-офф КХЛ

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Московский «Спартак» дома со счетом 5:4 обыграл в овертайме столичное «Динамо» в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 10737 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Шайбы у победителей забросили Илья Зубов (7), Артем Федоров (20), Александр Хохлачев (34), Патрик Херсли (58) и Михаил Котляревский (76). У проигравших отличились Игорь Полыгалов (1), Кирилл Лямин (4), Иван Муранов (5) и Михал Чайковски (35). Хоккеисты «Спартака» по ходу встречи сумели отыграться, уступая со счетом 0:3. После второй пропущенной шайбы Юлиуса Гудачека в воротах «Спартака» заменил Никита Беспалов.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Динамо». В первом матче бело-голубые победили со счетом 5:1, во втором — 4:3. Следующий матч пройдет 8 марта на «ЦСКА-Арене», где «Спартак» проводит домашние встречи.

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В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, «Динамо» одержало победы во всех. В плей-офф «Спартак» и «Динамо» встречались один раз — в сезоне-2010/11 в первом раунде победу одержал «Спартак» со счетом 3−1 в серии.

«Динамо» лишь один раз не сумело по итогам регулярного чемпионата выйти в плей-офф КХЛ — в сезоне-2017/18, клуб дважды выигрывал Кубок Гагарина (2012, 2013). «Спартак» вышел в плей-офф КХЛ в третий раз подряд и в шестой раз в общей сложности. Красно-белые ни разу не проходили дальше первого раунда, в прошлом году «Спартак» в серии до четырех побед уступил петербургскому СКА со счетом 2−4. «Динамо» в прошлом сезоне дошло до второго раунда, где уступило московскому ЦСКА (1−4).

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27 ноября 2019© Ньюстюб
Спартак
5:4ОТ
2:3, 1:1, 1:0
ХК Динамо
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций6.03.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 10737 зрителей
Главные тренеры
Олег ЗнарокВладимир Крикунов
Вратари
Юлиус Гудачек(Никита Беспалов, Никита Беспалов)Иван Бочаров
1-й период
00:53Игорь Полыгалов(Даниил Тарасов)
02:08Яков Рылов
03:12Кирилл Лямин(Вадим Шипачев, Даниил Тарасов)
04:34Иван Муранов(Владислав Ефремов, Вячеслав Кулемин)
06:28Илья Зубов(Александр Никишин)
17:48Кирилл Лямин
19:54Артем Федоров(Иван Вишневский)
2-й период
33:14Александр Хохлачев(Максим Цыплаков)
34:39Михал Чайковски(Дмитрий Яшкин, Вадим Шипачев)
35:39Иван Игумнов
3-й период
45:25Александр Хохлачев
55:45Егор I Зайцев
57:16Патрик Херсли(Андрей Кутейкин, Александр Хохлачев)
59:46Дамир Мусин
Овертайм
65:13Командный штраф
75:27Михаил Котляревский(Максим Цыплаков, Михаил Юньков)
Статистика
8Штрафное время6
3Игра в большинстве4
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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