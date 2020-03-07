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17:08 (мск), источник: ТАСС

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 7 марта. Омский «Авангард» обыграл в гостях уфимский «Салават Юлаев» со счетом 5:1 в четвертом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Уфа-Арене» в присутствии 8070 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Шайбы в составе «Авангарда» забросили Алексей Потапов (4-я минута), Кирилл Семенов (7, 38), Коди Франсон (19), Алексей Емелин (31). Семенов набирает очки пятый матч подряд (последний матч регулярного чемпионата и четыре игры в плей-офф), в активе нападающего за этот отрезок семь очков (четыре шайбы + три голевые передачи). У «Салавата Юлаева» шайбу забросил Тему Хартикайнен (47), он также зарабатывает очки пятую игру подряд, в его активе шесть очков (4+2).

Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии до четырех побед стал 2−2.

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Следующий матч пройдет 9 марта в подмосковной Балашихе.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, во всех сильнее был «Авангард». Команды в пятый раз встретились в плей-офф. В 2009 году в первом раунде победил «Авангард» (3−1), также омский клуб прошел «Салават Юлаев» в 2019 году в полуфинале Кубка Гагарина (4−2), в 2016-м команда из Уфы победила во втором раунде (4−3), с таким же счетом «Салават Юлаев» взял верх в первом раунде плей-офф в 2018 году.

«Авангард» только один раз не выступал в плей-офф (в сезоне-2013/14), дважды клуб выходил в финал Кубка Гагарина (2012, 2019), оба раза команда проиграла. «Салават Юлаев» во всех сезонах выходил в плей-офф, в сезоне-2010/11 клуб стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале подмосковный «Атлант» (4−1).

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Авангард
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций7.03.2020, 14:30 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена", 8070 зрителей
Главные тренеры
Николай ЦулыгинБоб Хартли
Вратари
Юха Метсола(Андрей Кареев)Игорь Бобков
1-й период
03:01Алексей Потапов
06:08Кирилл Семенов(Сергей Шумаков)
17:35Илья Крикунов
18:11Коди Фрэнсон(Тэйлор Бек, Брэндон Макмиллан)
2-й период
24:49Александр Кадейкин
25:43Сергей Широков
30:12Алексей Емелин(Свен Андригетто)
31:47Сергей Шумаков
37:13Кирилл Семенов(Сергей Шумаков)
3-й период
46:26Теему Хартикайнен(Линус Умарк, Филип Ларсен)
58:19Михаил Пашнин
58:19Артем Сергеев
58:19Алексей Емелин
58:52Тэйлор Бек
Статистика
8Штрафное время8
2Игра в большинстве3
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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