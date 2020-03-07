«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ
ТАСС, 7 марта. Омский «Авангард» обыграл в гостях уфимский «Салават Юлаев» со счетом 5:1 в четвертом матче первого раунда
ТАСС, 7 марта. Омский «Авангард» обыграл в гостях уфимский «Салават Юлаев» со счетом 5:1 в четвертом матче первого раунда
Шайбы в составе «Авангарда» забросили Алексей Потапов (4-я минута), Кирилл Семенов (7, 38), Коди Франсон (19), Алексей Емелин (31). Семенов набирает очки пятый матч подряд (последний матч регулярного чемпионата и четыре игры в плей-офф), в активе нападающего за этот отрезок семь очков (четыре шайбы + три голевые передачи). У «Салавата Юлаева» шайбу забросил Тему Хартикайнен (47), он также зарабатывает очки пятую игру подряд, в его активе шесть очков (4+2).
Счет в серии до четырех побед стал 2−2.
Следующий матч пройдет 9 марта в подмосковной Балашихе.
В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, во всех сильнее был «Авангард». Команды в пятый раз встретились в
«Авангард» только один раз не выступал в
|Николай Цулыгин
|Боб Хартли
|Юха Метсола(Андрей Кареев)
|Игорь Бобков
|03:01
|Алексей Потапов
|06:08
|Кирилл Семенов(Сергей Шумаков)
|17:35
|Илья Крикунов
|18:11
|Коди Фрэнсон(Тэйлор Бек, Брэндон Макмиллан)
|24:49
|Александр Кадейкин
|25:43
|Сергей Широков
|30:12
|Алексей Емелин(Свен Андригетто)
|31:47
|Сергей Шумаков
|37:13
|Кирилл Семенов(Сергей Шумаков)
|46:26
|Теему Хартикайнен(Линус Умарк, Филип Ларсен)
|58:19
|Михаил Пашнин
|58:19
|Артем Сергеев
|58:19
|Алексей Емелин
|58:52
|Тэйлор Бек
|8
|Штрафное время
|8
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Иван Фатеев(Россия, Московская область)