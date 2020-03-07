«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Шайбы в составе «Авангарда» забросили Алексей Потапов (4-я минута), Кирилл Семенов (7, 38), Коди Франсон (19), Алексей Емелин (31). Семенов набирает очки пятый матч подряд (последний матч регулярного чемпионата и четыре игры в плей-офф), в активе нападающего за этот отрезок семь очков (четыре шайбы + три голевые передачи). У «Салавата Юлаева» шайбу забросил Тему Хартикайнен (47), он также зарабатывает очки пятую игру подряд, в его активе шесть очков (4+2).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2501bcba7989e1bec2c8" data-vnd="2501bcba7989e1bec2c8" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2501bcba7989e1bec2c8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии до четырех побед стал 2−2.

Следующий матч пройдет 9 марта в подмосковной Балашихе.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, во всех сильнее был «Авангард». Команды в пятый раз встретились в плей-офф. В 2009 году в первом раунде победил «Авангард» (3−1), также омский клуб прошел «Салават Юлаев» в 2019 году в полуфинале Кубка Гагарина (4−2), в 2016-м команда из Уфы победила во втором раунде (4−3), с таким же счетом «Салават Юлаев» взял верх в первом раунде плей-офф в 2018 году.

«Авангард» только один раз не выступал в плей-офф (в сезоне-2013/14), дважды клуб выходил в финал Кубка Гагарина (2012, 2019), оба раза команда проиграла. «Салават Юлаев» во всех сезонах выходил в плей-офф, в сезоне-2010/11 клуб стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале подмосковный «Атлант» (4−1).