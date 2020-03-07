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17:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» победил «Металлург» и оказался в шаге от выхода во второй раунд плей-офф КХЛ

Казахстанский «Барыс» победил магнитогорский «Металлург» в четвертом матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра ¼ финала Восточной конференции прошла сегодня, 7 марта, на площадке российского клуба и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Вперед «Барыс» вышел на 20-й минуте. За 27 секунд до перерыва с передачи чемпиона мира в составе сборной Финляндии Атте Охтамаа отличился казахстанский форвард Антон Сагадеев.

Увеличить счет «Барыс» смог в концовке матча. На 56-й минуте отличился форвард Дастин Бойд, которому ассистировали нападающие Павел Акользин и Аркадий Шестаков.

Видеообзор матча:

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Таким образом, «Барыс» повел в серии до четырех побед со счетом 3−1. На старте противостояния казахстанский клуб победил (4:0) и проиграл (0:3) на своем льду, а затем выиграл в гостях в овертайме — 2:1.

Пятый матч серии «Барыс» — «Металлург» пройдет 9 марта в Нур-Султане и начнется в 17:00 по столичному времени. В случае победы казахстанский клуб выйдет во второй раунд Кубка Гагарина.

В регулярном чемпионате КХЛ «Барыс» выиграл дивизион Чернышева и занял второе место на «Востоке», а «Металлург» финишировал седьмым в конференции и четвертым в дивизионе Харламова.

Отметим, что «Барыс» в десятый раз за 12 сезонов КХЛ пробился в плей-офф. Лучший результат клуба в Кубке Гагарина — второй раунд, куда он добирался в 2014, 2017 и 2019 годах.

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Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций7.03.2020, 15:00 (МСК UTC+3)"Арена-Металлург", 7133 зрителя
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Илья ВоробьевАндрей Скабелка
Вратари
Василий Кошечкин(Василий Кошечкин)Эдвард Паскуале
1-й период
16:43Богдан Потехин
19:33Антон Сагадеев(Атте Охтамаа)
2-й период
32:32Виктор Сведберг
35:55Евгений Тимкин
35:55Егор Шалапов
3-й период
41:46Брэндон Козун
41:46Дастин Бойд
46:28Павел Дорофеев
47:42Кертис Валк
47:59Брэндон Козун
47:59Виктор Сведберг
55:22Дастин Бойд(Аркадий Шестаков, Павел Акользин)
56:27Даррен Дитц
57:30Андрей Локтионов
Статистика
12Штрафное время12
3Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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