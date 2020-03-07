«Барыс» победил «Металлург» и оказался в шаге от выхода во второй раунд плей-офф КХЛ

Игра ¼ финала Восточной конференции прошла сегодня, 7 марта, на площадке российского клуба и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Вперед «Барыс» вышел на 20-й минуте. За 27 секунд до перерыва с передачи чемпиона мира в составе сборной Финляндии Атте Охтамаа отличился казахстанский форвард Антон Сагадеев.

Увеличить счет «Барыс» смог в концовке матча. На 56-й минуте отличился форвард Дастин Бойд, которому ассистировали нападающие Павел Акользин и Аркадий Шестаков.

Видеообзор матча:

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_4bee2367659f48ccd62ff8148bc335be_hd/q697637/df7f0438e2848a30293a66eee50c2a5a/4739266464?sr=45&type_id=24&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, «Барыс» повел в серии до четырех побед со счетом 3−1. На старте противостояния казахстанский клуб победил (4:0) и проиграл (0:3) на своем льду, а затем выиграл в гостях в овертайме — 2:1.

Пятый матч серии «Барыс» — «Металлург» пройдет 9 марта в Нур-Султане и начнется в 17:00 по столичному времени. В случае победы казахстанский клуб выйдет во второй раунд Кубка Гагарина.

В регулярном чемпионате КХЛ «Барыс» выиграл дивизион Чернышева и занял второе место на «Востоке», а «Металлург» финишировал седьмым в конференции и четвертым в дивизионе Харламова.