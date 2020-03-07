«Барыс» победил «Металлург» и оказался в шаге от выхода во второй раунд плей-офф КХЛ
Казахстанский «Барыс» победил магнитогорский «Металлург» в четвертом матче
Казахстанский «Барыс» победил магнитогорский «Металлург» в четвертом матче
Игра ¼ финала Восточной конференции прошла сегодня, 7 марта, на площадке российского клуба и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Вперед «Барыс» вышел на 20-й минуте. За 27 секунд до перерыва с передачи чемпиона мира в составе сборной Финляндии Атте Охтамаа отличился казахстанский форвард Антон Сагадеев.
Увеличить счет «Барыс» смог в концовке матча. На 56-й минуте отличился форвард Дастин Бойд, которому ассистировали нападающие Павел Акользин и Аркадий Шестаков.
Видеообзор матча:
Таким образом, «Барыс» повел в серии до четырех побед со счетом 3−1. На старте противостояния казахстанский клуб победил (4:0) и проиграл (0:3) на своем льду, а затем выиграл в гостях в овертайме — 2:1.
Пятый матч серии «Барыс» — «Металлург» пройдет 9 марта в
В регулярном чемпионате КХЛ «Барыс» выиграл дивизион Чернышева и занял второе место на «Востоке», а «Металлург» финишировал седьмым в конференции и четвертым в дивизионе Харламова.
Отметим, что «Барыс» в десятый раз за 12 сезонов КХЛ пробился в
|Илья Воробьев
|Андрей Скабелка
|Василий Кошечкин(Василий Кошечкин)
|Эдвард Паскуале
|16:43
|Богдан Потехин
|19:33
|Антон Сагадеев(Атте Охтамаа)
|32:32
|Виктор Сведберг
|35:55
|Евгений Тимкин
|35:55
|Егор Шалапов
|41:46
|Брэндон Козун
|41:46
|Дастин Бойд
|46:28
|Павел Дорофеев
|47:42
|Кертис Валк
|47:59
|Брэндон Козун
|47:59
|Виктор Сведберг
|55:22
|Дастин Бойд(Аркадий Шестаков, Павел Акользин)
|56:27
|Даррен Дитц
|57:30
|Андрей Локтионов
|12
|Штрафное время
|12
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Александр Сергеев(Россия, Жуковский)