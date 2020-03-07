«Салават» почувствовал себя фаворитом серии. К середине матча его громили 5:0
«Авангард» уверенно разобрался с уфимцами и сравнял счёт в противостоянии.
«Авангард» уверенно разобрался с уфимцами и сравнял счёт в противостоянии.
Серия «Авангард» — «Салават Юлаев» переехала в Уфу 5 марта и окончательно убедила в том, что
Первый матч серии
«Салават», конечно, серьёзно добавил, прежде всего, в настрое, но и «Авангард» второй и третий матч серии провёл совсем не в соответствии с ожиданиями. Впрочем, стали ли сюрпризом проблемы омичей? «Ястребы» ровно провели регулярку, но их слабые места были видны достаточно чётко. Невысокая результативность легионеров, иногда «пожарящий» Бобков, фактическое неумение перевернуть ход матча, когда с самого начала
Впрочем, после трёх матчей точно не следовало делать далеко идущих выводов, хотя бы потому, что «Салават» тоже не идеален, и, как мы уже отмечали, не стабилен. Но в любом случае «Авангарду» нужно было цепляться за победу в Уфе, потому что выбираться со счёта 1:3 в серии тяжело всегда. На столь важный матч Боб Хартли не сделал практически никаких изменений, хотя и ресурсов для усиления у канадца не так много. Вновь место в воротах занял Игорь Бобков, вернулся Денис Зернов, который, по ощущениям, до сих пор не может прийти в себя после травмы и длительного восстановления. Николай Цулыгин же провёл минимальные изменения в составе, да и то они были связаны с травмой Вячеслава Солодухина.
С первых же минут матча «Авангард» и «Салават» предложили болельщикам ту игру, которую они и привыкли видеть в этой серии — атака доминировала над обороной. Соперники быстро обменялись опаснейшими моментами — Кугрышев попал в штангу, а Зернов в перекладину — а затем «Авангард» снова забил быстрый гол. Уфимская оборона упустила Алексея Потапова «1 в 0», Метсола вроде бы справился с угрозой, но не зафиксировал шайбу и в суматохе на пятачке завёз её в ворота.
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Игра шла равная, но у «ястребов» получалось быть поострее в зоне атаки, и это вылилось во вторую заброшенную шайбу. Лучшее звено омичей в этом
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«Салавату», как и позавчера, пришлось отыгрываться с 0:2, но надо сказать, что в первом периоде этого матча уфимцы мало в чём уступали к гостям. «Авангард» просто лучше реализовывал свои моменты, а добившись относительно комфортного преимущества в счёте упростил игру, что давало хозяевам хорошие шансы отыграться. Но забить в стартовом отрезке уфимцам не удалось, а под занавес периода свою команду подвёл Илья Крикунов. Нападающий «Салавата» грубовато сыграл против Кирилла Семёнова, толкнув того на борт, и получил удаление за неправильную атаку соперника. Лучший бомбардир «ястребов» ушёл в раздевалку (Семёнов вернулся во втором периоде), а «Авангард» быстро наказал хозяев в большинстве. Мощным и точным броском отметился Коди Франсон, и эта шайба стала для «ястребов» уже четвёртой в семи попытках реализации лишнего в этой серии.
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На последней минуте периода «Салават» мог подсластить пилюлю, но Вячеслав Войнов в последний момент успел выгрести шайбу с линии ворот. Видеопросмотр лишь убедил арбитров, что в этой ситуации гола не было.
В третьем матче серии «Салавату» удалось вернуться в игру во многом благодаря индивидуальным ошибкам хоккеистов «Авангарда» и неуверенной игре Бобкова, но сегодня «ястребы», кажется, были не намерены делать сопернику подарки. Омичи играли по счёту и не слишком напирали на владения Метсолы, а вот уфимцам как будто не хватало
Но эти моменты никак не влияли на продуктивность «Салавата» в атаке, а тут ещё и «Авангард» забросил четвёртую шайбу. «Ястребам» удалось накрыть уфимцев при выходе из зоны, зацепиться за позиционную атаку, которая закончилась точным броском Алексея Емелина. Защитнику гостей в этом эпизоде помог рикошет.
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После этого Николай Цулыгин заменил Юху Метсолу на Андрея Кареева, но и второй голкипер «Салавата» не остался «сухим» в этом периоде. Кареев неплохо вошёл в игру, отразил несколько атак «Авангарда», но затем допустил грубейшую и необъяснимую ошибку после броска Семёнова. 5:0, хотя матч лишь недавно перевалил за свою середину!
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Форвард омичей оформил дубль, а «Авангард», спустя несколько минут, в прекрасном настроении отправился на перерыв. Интересно, что счёта 5:0 после двух периодов «ястребы» достигли лишь после 18 бросков в створ ворот «Салавата». С соперником, который показывал такую запредельную реализацию в этот вечер, уфимцам было практически нереально бороться.
«Салават», к его чести, вышел не доигрывать матч в третьем периоде, а сражаться. Уфимцы сразу же показали свой боевой настрой, несколько раз втыкаясь силовыми приёмами в игроков «Авангарда», а по броскам в створ к середине отрезка и вовсе имели колоссальное превосходство — 10:0. Это привело к тому, что «Салавату» удалось отыграть одну шайбу — Теэму Хартикайнен элегантно подправил наброс на пятачке, дав первый в матче повод для радости переполненной «Уфа-Арене».
«Авангард» в третьем периоде мало помышлял об атаке и откровенно сел в оборону, но надо сказать, что отбивались омичи грамотно и без паники. Да, «сухарь» для Бобкова сохранить не удалось, но при этом «ястребы» не давали никакой надежды «Салавату» на суперкамбэк.
В конце матча эмоции не оставили обе команды, было ещё много силовых приёмов, стычек и мелкой грубости, но на результат это уже никак не повлияло, да и в
Лев Лукин
|Николай Цулыгин
|Боб Хартли
|Юха Метсола(Андрей Кареев)
|Игорь Бобков
|03:01
|Алексей Потапов
|06:08
|Кирилл Семенов(Сергей Шумаков)
|17:35
|Илья Крикунов
|18:11
|Коди Фрэнсон(Тэйлор Бек, Брэндон Макмиллан)
|24:49
|Александр Кадейкин
|25:43
|Сергей Широков
|30:12
|Алексей Емелин(Свен Андригетто)
|31:47
|Сергей Шумаков
|37:13
|Кирилл Семенов(Сергей Шумаков)
|46:26
|Теему Хартикайнен(Линус Умарк, Филип Ларсен)
|58:19
|Михаил Пашнин
|58:19
|Артем Сергеев
|58:19
|Алексей Емелин
|58:52
|Тэйлор Бек
|8
|Штрафное время
|8
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Иван Фатеев(Россия, Московская область)