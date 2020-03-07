Скабелка прокомментировал третью победу «Барыса» над «Металлургом» и назвал ключевой момент матча

Источник: РИА "Новости"

Игра ¼ финала Восточной конференции прошла сегодня, 7 марта, на площадке российского клуба и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

— Андрей Владимирович, «Металлург» сегодня был очень активен в атаке, но как вашей команде удалось выстоять и отыграть на ноль?

— Сегодня была очень сложная игра. «Металлург» нас здорово прессинговал. Я хочу ребят поблагодарить, мы справлялись со многими моментами. Нам удалось первыми забить — это многое решило, — сказал Скабелка в эфире КХЛ-ТВ.

— Сейчас вы возвращаетесь домой с 3−1 в серии. Насколько легко вам будет играть в пятом матче?

— Это будет очень тяжелая игра, конечно. Мы готовимся к точно такому же матчу.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_61c9eaf1eae08ce26f5fcec72323273f_hd/q697633/bd262fd3bd97a97634c51698c3d7c5ce/4739266293?sr=45&type_id=24&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что «Барыс» ведет в серии 3−1. На старте противостояния казахстанский клуб победил (4:0) и проиграл (0:3) на своем льду, а затем выиграл в гостях в овертайме — 2:1.