Скабелка прокомментировал третью победу «Барыса» над «Металлургом» и назвал ключевой момент матча
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Металлургом» в четвертом матче серии
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Металлургом» в четвертом матче серии
Игра ¼ финала Восточной конференции прошла сегодня, 7 марта, на площадке российского клуба и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
— Андрей Владимирович, «Металлург» сегодня был очень активен в атаке, но как вашей команде удалось выстоять и отыграть на ноль?
— Сегодня была очень сложная игра. «Металлург» нас здорово прессинговал. Я хочу ребят поблагодарить, мы справлялись со многими моментами. Нам удалось первыми забить — это многое решило, — сказал Скабелка в эфире
— Сейчас вы возвращаетесь домой с 3−1 в серии. Насколько легко вам будет играть в пятом матче?
— Это будет очень тяжелая игра, конечно. Мы готовимся к точно такому же матчу.
Отметим, что «Барыс» ведет в серии 3−1. На старте противостояния казахстанский клуб победил (4:0) и проиграл (0:3) на своем льду, а затем выиграл в гостях в овертайме — 2:1.
Пятый матч серии «Барыс» — «Металлург» пройдет 9 марта в
|Илья Воробьев
|Андрей Скабелка
|Василий Кошечкин(Василий Кошечкин)
|Эдвард Паскуале
|16:43
|Богдан Потехин
|19:33
|Антон Сагадеев(Атте Охтамаа)
|32:32
|Виктор Сведберг
|35:55
|Евгений Тимкин
|35:55
|Егор Шалапов
|41:46
|Брэндон Козун
|41:46
|Дастин Бойд
|46:28
|Павел Дорофеев
|47:42
|Кертис Валк
|47:59
|Брэндон Козун
|47:59
|Виктор Сведберг
|55:22
|Дастин Бойд(Аркадий Шестаков, Павел Акользин)
|56:27
|Даррен Дитц
|57:30
|Андрей Локтионов
|12
|Штрафное время
|12
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Александр Сергеев(Россия, Жуковский)