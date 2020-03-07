«Магнитка» — всё? Один гол дома в серии с «Барысом» — это приговор
Бессилие в атаке, ошибки в обороне, не работающее большинство. С такой игрой в
Бессилие в атаке, ошибки в обороне, не работающее большинство. С такой игрой в
После двух ярких матчей в
Таким же выжидательным получился и первый период четвёртого матча, никто никуда не торопился, не пытался взвинчивать темп и выматывать соперника. Лидеров «Металлурга» оттесняли на периметр, перекрывали подходы к пятачку, «Барыс» выстреливал быстрыми атаками, но без опасных моментов.
В концовке Богдан Потехин получил две минуты, «Магнитка» отоборонялась и уже готовилась уйти на перерыв. Выключилась из игры и получила гол «в раздевалку» — Атте Охтамаа сначала бросал сам, но попал в блок, а затем тут же вернул шайбу и отдал передачу на подправление Антону Сагадееву, который остался неприкрытым. Неважно сработала первая пара защитников «Металлурга» Береглазов — Антипин, которые проворонили нападающего «Барыса».
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Проспала «Магнитка» и начало второго периода, «Барыс» мог увеличивать отрыв уже на первой минуте, но Даррен Диц угодил в штангу. Хозяевам надо было
«Барыс» всё равно старался перекрывать подступы к воротам и не давал сопернику бросать без помех, хотя Сергей Мозякин пару раз прорывал бреши в защите, но бросал мимо. Не сработало и большинство «металлургов», гости отзащищались без особых проблем, Эдвард Паскуале видел броски, а шансов на добивания «Барыс» не давал. Концовка периода осталась за хозяевами — «Барыс» потерял бдительность и пропустил несколько опасных контратак два в одного — но ни Локтионов, ни Потехин не смогли переиграть Паскуале.
Третий период, по сути, должен был стать решающим в серии, потому что для «Магнитки» уезжать в
К середине периода стало ясно, что силы у «Магнитки» заканчиваются. К Кошечкину сегодня вопросов никаких нет, никакой вратарь не поможет, если твоя команда абсолютно бессильна в атаке, а вдобавок допускает кошмарные ляпы в обороне. Дастин Бойд сделал счёт 2:0 — Кошечкина перекрывал собственный защитник, а четыре игрока не смогли перехватить передачу и только завороженно смотрели, как шайба скользит к Бойду. В этой серии всё уже фактически решено. Ни одного реализованного большинства и всего одна заброшенная шайба в двух домашних матчах — в серии с «Барысом» это приговор.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.
Елена Кузнецова
|Илья Воробьев
|Андрей Скабелка
|Василий Кошечкин(Василий Кошечкин)
|Эдвард Паскуале
|16:43
|Богдан Потехин
|19:33
|Антон Сагадеев(Атте Охтамаа)
|32:32
|Виктор Сведберг
|35:55
|Евгений Тимкин
|35:55
|Егор Шалапов
|41:46
|Брэндон Козун
|41:46
|Дастин Бойд
|46:28
|Павел Дорофеев
|47:42
|Кертис Валк
|47:59
|Брэндон Козун
|47:59
|Виктор Сведберг
|55:22
|Дастин Бойд(Аркадий Шестаков, Павел Акользин)
|56:27
|Даррен Дитц
|57:30
|Андрей Локтионов
|12
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Александр Сергеев(Россия, Жуковский)