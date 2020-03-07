«Локомотив» впервые победил в плей-офф. Сможет ли Ярославль устроить сенсацию и отыграться с 0−3?

Источник: РИА "Новости"

Ярославская команда стала главным разочарованием первых дней плей-офф КХЛ. Если от «Витязя» и «Торпедо» изначально не ждали подвигов в сериях со СКА и ЦСКА, то «Локомотив» обязан был поквитаться с «Йокеритом». Я даже ставила на проход в следующий раунд «железнодорожников» — они сильно провели концовку регулярного чемпионата и обыгрывали финнов в начел февраля со счетом 5:0. Но в Кубке Гагарина уверенная игра вдруг испарилась, и команда Пелино проиграла первых три матча с общим счетом 1:14. Настоящий кошмар для клуба, который ежегодно ставит задачу как минимум выйти в финал конференции.

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С 0−3 в плей-офф в истории КХЛ выигрывал только СКА у ЦСКА в 2015-м году.

Но тогда питерцы первые три игры провели на равных с соперником, уступая самую малость. Ничего подобного сейчас не было. «Шуты» выходили как будто бы против молодежной команды, и закатывали ее в лед. Даже дома «Локо» умудрился проиграть 0:3. Была вероятность, что четвертая встреча в этой серии может стать последней. Однако в субботу хозяева в Ярославле все-таки вышли с другим настроем и устроили бойню.

У «Локомотива» по-прежнему было какое-то невероятное количество ошибок, но хотя бы появились интересные атаки. В начале встречи Ткачев отдавал перспективную передачу на Пяярви, Денисенко стягивал на себя защитников и сообразил голевой момент вдвоем с Накладалом, пока другие партнеры менялись. Играли «железнодорожники» и в большинстве, но даже не смогли реализовать преимущество «пять на три». В меньшинстве гости чуть не забили — О’Нилл вышел «один в ноль». Несмотря на преимущество «Локо» по броскам и голевым моментам в первом периоде, «Йокерит» умудрился забить за 12 секунд до перерыва. Марко Анттила открыл счет. Но даже это в этот раз не смутило российский клуб.

Второй период оказался за командой Пелино. Она дважды забила и впервые в этой серии повела в счете. Сначала счет открыл Черепанов, а затем Каюмов забросил вторую шайбу. В моменте с голом Артура ошибся Калныньша, который до этого выглядел очень надежно. Начало третьего отрезка встречи вновь осталось за ярославцами, а ведь они играли в меньшинстве. В итоге уже в равных составах Аверин точно бросил под перекладину.

Игра «Локомотива» в четвертом матче преобразилась, и, кажется, «шуты» к этому сначала оказались не готовы. Однако уже к середине третьего периода гости стали прессинговать, а ярославцы — прижиматься к своим воротам и действовать на контратаках. В итоге финны сократили отставание до минимума — они долго штурмовали ворота Коновалова, и Регин в конце концов запихал шайбу в сетку.

На последних минутах финны преподнесли «Локо» настоящий подарок — получили два удаления и остались втроем. Да Коста реализовал первое большинство своей команды в этой серии и решил все вопросы по победителю в этом матче (соперник отыграл одну шайбу за 24 секунды до финальной сирены, но это не повлияло на результат). Ярославцы продлили серию с «Йокеритом», но шансы на выход во второй раунд практически не повысили. Очень вероятно, что уже в понедельник в Хельсинки финская команда отправит «железнодорожников» в отпуск. Если только не случится ярославского чуда.