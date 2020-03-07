«Локомотив» впервые победил в плей-офф. Сможет ли Ярославль устроить сенсацию и отыграться с 0−3?
В истории КХЛ такое удалось лишь раз СКА.
В истории КХЛ такое удалось лишь раз СКА.
Ярославская команда стала главным разочарованием первых дней
С 0−3 в
Но тогда питерцы первые три игры провели на равных с соперником, уступая самую малость. Ничего подобного сейчас не было. «Шуты» выходили как будто бы против молодежной команды, и закатывали ее в лед. Даже дома «Локо» умудрился проиграть 0:3. Была вероятность, что четвертая встреча в этой серии может стать последней. Однако в субботу хозяева в Ярославле
У «Локомотива»
Второй период оказался за командой Пелино. Она дважды забила и впервые в этой серии повела в счете. Сначала счет открыл Черепанов, а затем Каюмов забросил вторую шайбу. В моменте с голом Артура ошибся Калныньша, который до этого выглядел очень надежно. Начало третьего отрезка встречи вновь осталось за ярославцами, а ведь они играли в меньшинстве. В итоге уже в равных составах Аверин точно бросил под перекладину.
Игра «Локомотива» в четвертом матче преобразилась, и, кажется, «шуты» к этому сначала оказались не готовы. Однако уже к середине третьего периода гости стали прессинговать, а ярославцы — прижиматься к своим воротам и действовать на контратаках. В итоге финны сократили отставание до минимума — они долго штурмовали ворота Коновалова, и Регин в конце концов запихал шайбу в сетку.
На последних минутах финны преподнесли «Локо» настоящий подарок — получили два удаления и остались втроем. Да Коста реализовал первое большинство своей команды в этой серии и решил все вопросы по победителю в этом матче (соперник отыграл одну шайбу за 24 секунды до финальной сирены, но это не повлияло на результат). Ярославцы продлили серию с «Йокеритом», но шансы на выход во второй раунд практически не повысили. Очень вероятно, что уже в понедельник в Хельсинки финская команда отправит «железнодорожников» в отпуск. Если только не случится ярославского чуда.
Дарья Тубольцева
|Майк Пелино
|Лаури Марьямяки
|Илья Коновалов
|Янис Калниньш
|04:10
|Виктор Лев
|05:00
|Микко II Лехтонен
|19:48
|Марко Анттила(Брайан О`Нилл, Антти Пильстрем)
|24:42
|Саку Мяеналанен
|28:45
|Никита Черепанов
|30:22
|Артур Каюмов
|34:45
|Стефан Да Коста
|38:56
|Александр Свитов
|41:34
|Егор Аверин(Владимир Ткачев, Стефан Да Коста)
|51:15
|Александр Свитов
|53:38
|Петер Регин(Йессе Йоэнсуу, Брайан О`Нилл)
|55:04
|Сами Леписто
|55:25
|Марко Анттила
|55:51
|Стефан Да Коста(Денис Алексеев)
|59:34
|Хенрик Хаапала
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)
|Главный судья
|Ян Хрибик(Чехия)