В «Металлурге» нашли стимул для камбэка с 1−3 в серии плей-офф КХЛ против «Барыса»

Источник: РИА "Новости"

Игра ¼ финала Восточной конференции прошла 7 марта на площадке российского клуба и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Этот результат помог «Барысу» повести в серии до четырех побед — 3−1.

По словам Воробьева, стимулом для его команды спасти серию с 1−3 может стать камбэк из 2012 года, когда «Метталург» был в похожей ситуации.

— Совершили в обороне позиционную ошибку в первом периоде, что нам, в принципе, стоило игры. Потом как не старались — так и не смогли забить, а соперник еще и на контратаке поймал, — цитирует Воробьева официальный сайт «Барыса».

— На прошедший матч вы не стали изменять состав. Почему?

— Мы в семь защитников хотели играть, верим в ребят — мы не считаем, что мы хуже соперника играли в прошлом матче. Хотели этим составом показать, что мы верим в ребят.

— Солидное преимущество «Металлурга» по броскам, но нет голов. Чего не хватает в завершении?

— Не хватает завершающего броска, который всё мог бы развернуть в другую сторону.

— Паскуале выдал неплохой матч, есть ли шансы подобрать к нему ключи в следующей игре?

— Шансы всегда есть.

— В 2012 году уже была такая ситуация, когда «Металлург» «Барысу» проигрывал в серии 1−3. Может это станет каким-то стимулом?

— Однозначно.