В «Металлурге» нашли стимул для камбэка с 1−3 в серии плей-офф КХЛ против «Барыса»
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Барыса» в четвертом матче серии
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Барыса» в четвертом матче серии
Игра ¼ финала Восточной конференции прошла 7 марта на площадке российского клуба и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Этот результат помог «Барысу» повести в серии до четырех побед — 3−1.
По словам Воробьева, стимулом для его команды спасти серию с 1−3 может стать камбэк из 2012 года, когда «Метталург» был в похожей ситуации.
— Совершили в обороне позиционную ошибку в первом периоде, что нам, в принципе, стоило игры. Потом как не старались — так и не смогли забить, а соперник еще и на контратаке поймал, — цитирует Воробьева официальный сайт «Барыса».
— На прошедший матч вы не стали изменять состав. Почему?
— Мы в семь защитников хотели играть, верим в ребят — мы не считаем, что мы хуже соперника играли в прошлом матче. Хотели этим составом показать, что мы верим в ребят.
— Солидное преимущество «Металлурга» по броскам, но нет голов. Чего не хватает в завершении?
— Не хватает завершающего броска, который всё мог бы развернуть в другую сторону.
— Паскуале выдал неплохой матч, есть ли шансы подобрать к нему ключи в следующей игре?
— Шансы всегда есть.
— В 2012 году уже была такая ситуация, когда «Металлург» «Барысу» проигрывал в серии 1−3. Может это станет
— Однозначно.
Отметим, что пятый матч серии «Барыс» — «Металлург» пройдет 9 марта в
|Илья Воробьев
|Андрей Скабелка
|Василий Кошечкин(Василий Кошечкин)
|Эдвард Паскуале
|16:43
|Богдан Потехин
|19:33
|Антон Сагадеев(Атте Охтамаа)
|32:32
|Виктор Сведберг
|35:55
|Евгений Тимкин
|35:55
|Егор Шалапов
|41:46
|Брэндон Козун
|41:46
|Дастин Бойд
|46:28
|Павел Дорофеев
|47:42
|Кертис Валк
|47:59
|Брэндон Козун
|47:59
|Виктор Сведберг
|55:22
|Дастин Бойд(Аркадий Шестаков, Павел Акользин)
|56:27
|Даррен Дитц
|57:30
|Андрей Локтионов
|12
|Штрафное время
|12
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Александр Сергеев(Россия, Жуковский)