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7 марта, источник: Vesti.kz

В «Металлурге» нашли стимул для камбэка с 1−3 в серии плей-офф КХЛ против «Барыса»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Барыса» в четвертом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Игра ¼ финала Восточной конференции прошла 7 марта на площадке российского клуба и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Этот результат помог «Барысу» повести в серии до четырех побед — 3−1.

По словам Воробьева, стимулом для его команды спасти серию с 1−3 может стать камбэк из 2012 года, когда «Метталург» был в похожей ситуации.

— Совершили в обороне позиционную ошибку в первом периоде, что нам, в принципе, стоило игры. Потом как не старались — так и не смогли забить, а соперник еще и на контратаке поймал, — цитирует Воробьева официальный сайт «Барыса».

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— На прошедший матч вы не стали изменять состав. Почему?
— Мы в семь защитников хотели играть, верим в ребят — мы не считаем, что мы хуже соперника играли в прошлом матче. Хотели этим составом показать, что мы верим в ребят.

— Солидное преимущество «Металлурга» по броскам, но нет голов. Чего не хватает в завершении?
— Не хватает завершающего броска, который всё мог бы развернуть в другую сторону.

— Паскуале выдал неплохой матч, есть ли шансы подобрать к нему ключи в следующей игре?
— Шансы всегда есть.

— В 2012 году уже была такая ситуация, когда «Металлург» «Барысу» проигрывал в серии 1−3. Может это станет каким-то стимулом?
— Однозначно.

Отметим, что пятый матч серии «Барыс» — «Металлург» пройдет 9 марта в Нур-Султане и начнется в 17:00 по столичному времени. В случае победы казахстанский клуб выйдет во второй раунд Кубка Гагарина.

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Металлург Мг
0:2
0:1, 0:0, 0:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций7.03.2020, 15:00 (МСК UTC+3)"Арена-Металлург", 7133 зрителя
Главные тренеры
Илья ВоробьевАндрей Скабелка
Вратари
Василий Кошечкин(Василий Кошечкин)Эдвард Паскуале
1-й период
16:43Богдан Потехин
19:33Антон Сагадеев(Атте Охтамаа)
2-й период
32:32Виктор Сведберг
35:55Евгений Тимкин
35:55Егор Шалапов
3-й период
41:46Брэндон Козун
41:46Дастин Бойд
46:28Павел Дорофеев
47:42Кертис Валк
47:59Брэндон Козун
47:59Виктор Сведберг
55:22Дастин Бойд(Аркадий Шестаков, Павел Акользин)
56:27Даррен Дитц
57:30Андрей Локтионов
Статистика
12Штрафное время12
3Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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В "Металлурге" нашли стимул для камбэка с 1-3 в серии плей-офф КХЛ против "Барыса"
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