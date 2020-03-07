СКА в третьем овертайме победил «Витязь» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
ПОДОЛЬСК /Московская область/, 7 марта. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 3:2 обыграл в овертайме подольский «Витязь» в четвертом матче первого раунда
ПОДОЛЬСК /Московская область/, 7 марта. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 3:2 обыграл в овертайме подольский «Витязь» в четвертом матче первого раунда
В составе победителей отличились Антон Белов (1-я минута) и Сергей Плотников (54). Победную шайбу на 14-й минуте третьего овертайма забросил Лукас Бенгтссон (93). У проигравших отличились Вилле Лаюнен (19) и Алексей Макеев (44). Нападающий СКА Евгений Кетов провел 100-ю игру в
Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу СКА.
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