Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
01
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нью-Йорк Айлендерс
Каролина Харрикейнз
22
Хоккей. НХЛ
3-й период
Питтсбург Пингвинз
Вашингтон Кэпиталз
25
Хоккей. НХЛ
23:59
Лос-Анджелес Кингз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
8.03
Сан-Хосе Шаркс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
8.03
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
8.03
Флорида Пантерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
8.03
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
8.03
Филадельфия Флайерз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
8.03
Эдмонтон Ойлерз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
СКА
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Йокерит
43
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Барыс
02
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Авангард
15
Все события
Фоторепортажи
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
18Самые известные ученицы Тутберидзе
22:05 (мск), источник: ТАСС

СКА в третьем овертайме победил «Витязь» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 7 марта. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 3:2 обыграл в овертайме подольский «Витязь» в четвертом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на стадионе «Витязь» в Подольске в присутствии 5500 зрителей.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе победителей отличились Антон Белов (1-я минута) и Сергей Плотников (54). Победную шайбу на 14-й минуте третьего овертайма забросил Лукас Бенгтссон (93). У проигравших отличились Вилле Лаюнен (19) и Алексей Макеев (44). Нападающий СКА Евгений Кетов провел 100-ю игру в плей-офф КХЛ, набрав в них 26 очков (16 голов + 10 результативных передач).

Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу СКА.

Читайте также
СКА разгромил «Витязь» и повел 3−0 в серии первого раунда плей-офф КХЛ

Соперник петербургской команды по второму раунду определится позднее.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой две встречи, обменявшись гостевыми победами. В плей-офф команды встретились во второй раз, впервые это произошло в 2017 году, тогда победу в первом раунде одержал СКА (4−0).

СКА неизменно выходит в плей-офф КХЛ с момента основания лиги, клуб из Санкт-Петербурга дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). «Витязь» также выступает в КХЛ с первого сезона, клуб в третий раз вышел в плей-офф, команда ни разу не преодолевала первый раунд.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий
Как Загитова заряжала зрителей перед матчем СКА — ЦСКА. Но петербуржцев это не спасло
Читайте также
СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Витязь
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
Судьи не дали российским фигуристам выиграть все золото ЮЧМ
Гол Месси с пенальти помог «Барселоне» обыграть «Реал Сосьедад»
Пока ЦСКА страдает без форварда, Комличенко забивает за «Динамо»
Биатлонистки РФ проиграли медаль на последнем круге в эстафете
Россияне стали четвертыми в эстафете, но Латыпов и Халили зажгли
Чемпион ОИ по боксу из РФ защитил интерконтинентальный титул WBO
Генсек IBU: Не понимаю, за что извиняться перед Логиновым
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь