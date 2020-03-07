СКА в третьем овертайме победил «Витязь» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей отличились Антон Белов (1-я минута) и Сергей Плотников (54). Победную шайбу на 14-й минуте третьего овертайма забросил Лукас Бенгтссон (93). У проигравших отличились Вилле Лаюнен (19) и Алексей Макеев (44). Нападающий СКА Евгений Кетов провел 100-ю игру в плей-офф КХЛ, набрав в них 26 очков (16 голов + 10 результативных передач).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2501bcba7989e1bec2c8" data-vnd="2501bcba7989e1bec2c8" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2501bcba7989e1bec2c8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу СКА.

Соперник петербургской команды по второму раунду определится позднее.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой две встречи, обменявшись гостевыми победами. В плей-офф команды встретились во второй раз, впервые это произошло в 2017 году, тогда победу в первом раунде одержал СКА (4−0).

СКА неизменно выходит в плей-офф КХЛ с момента основания лиги, клуб из Санкт-Петербурга дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). «Витязь» также выступает в КХЛ с первого сезона, клуб в третий раз вышел в плей-офф, команда ни разу не преодолевала первый раунд.