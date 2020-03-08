«Витязь» ушел в отпуск. После 113 минут и 30 секунд в четвертом матче
Обзор матчей
Обзор матчей
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли сделал ставку на голкипера Бобкова, неудачно сыгравшего в третьем мачте серии (6:3), и не прогадал. Удалось омичам совладать с тройкой легионеров.
А голкипер Метсола далек от себя образца прошлого сезона. В первом периоде в его воротах побывали три шайбы. Первую хозяева забили сами себе, вторая — добивание Кирилла Семенова, третья — фирменный быстрый бросок Франсона и экранирование вратаря. Четвертая — от капитана Емелина во втором периоде — привет Метсоле. Пятую — завез себе сменщик финна Кареев.
Хозяева не сдавались, но вынуждены были капитулировать. Счет в серии сравнялся — 2−2. Год назад «Авангард» вел 3−1. Так что еще как минимум два матча мы увидим.
Капитану и главному бомбардиру «Магнитки» Мозякину не хватает двух шайб до гроссмейстерского рубежа «300 голов за клуб». Сейчас на его счету 298. В этом
Команду из Ярославля называли главным разочарованием
После перерыва железнодорожники конвертировали игровое преимущество в голы. Защитник Черепанов сквитал счет, а вскоре хозяевам пособил вратарь «шутов» Калниньш, пропустив после броска от борта с нулевого угла.
Когда Да Коста реализовал большое численное преимущество «5 на 3» и сделал счет 4:2, казалось, что уже можно заказывать билеты в Хельсинки. Но гости в сутолоке запихали шайбу в ворота Коновалова и за две секунды до сирены нанесли опасный бросок, с точки, откуда запустил ту самую «бабочку» Калниньш.
И
«Теннисная баранка», которой питерские армейцы угостили «Витязь» в Подольске (0:6), не оставляла сомнений в скором конце серии. Так, видимо, считали подопечные Алексея Кудашова. А когда опытный защитник Белов уж на первой минуте открыл счет, многие подумали о новом разгроме хозяев.
Однако команда Михаила Кравеца так навалилась на ворота Хелльберга, что могла все решить в основное время. Голевых моментов они создали с избытком. Но швед стоял насмерть. Но капитулировал перед быстрым броском Лаюнена.
В третьем периоде Макеев
Примерно в таком же состоянии пребывали накануне московские армейцы в Нижнем Новгороде, позволявшие себе беспричинно фолить. Завершив три периода вничью 1:1, чемпионы через пять минут овертайма забросили победную шайбу.
Спас вратарь хозяев и после выхода к воротам Бурдасова, а Ткачев сначала попал в перекладину, а потом промахнулся по пустым воротам.
У хозяев мог отличиться Артюхин — убежав от Галенюка, он бросил в живот Хелльбергу. Позже швед показал умение ловить шайбу… зубами. Это случилось уже в пятом периоде. Голкипер снял маску и выплюнул шайбу.
Артюхину наскучил овертайм, переваливший за сотню минут. Дважды он давал повод для удалений. На третий раз его отправили в штрафной бокс. В средней зоне гренадер срезался в защитника Бенгтссона. Оба упали, потеряли клюшки. Форвард недоумевал: «За что?».
Численное преимущество реализовал пострадавший. Уставший Ежов пропустил не самую тяжелую шайбу. До этого он не раз выручал в куда более сложных ситуациях.
СКА идет дальше, а «Витязь», проведя свой лучший матч в
Домрачев Владислав