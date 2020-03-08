«Витязь» ушел в отпуск. После 113 минут и 30 секунд в четвертом матче

Источник: РИА "Новости"

Боб и Бобков переиграли Уфу

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли сделал ставку на голкипера Бобкова, неудачно сыгравшего в третьем мачте серии (6:3), и не прогадал. Удалось омичам совладать с тройкой легионеров.

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А голкипер Метсола далек от себя образца прошлого сезона. В первом периоде в его воротах побывали три шайбы. Первую хозяева забили сами себе, вторая — добивание Кирилла Семенова, третья — фирменный быстрый бросок Франсона и экранирование вратаря. Четвертая — от капитана Емелина во втором периоде — привет Метсоле. Пятую — завез себе сменщик финна Кареев.

Хозяева не сдавались, но вынуждены были капитулировать. Счет в серии сравнялся — 2−2. Год назад «Авангард» вел 3−1. Так что еще как минимум два матча мы увидим.

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Помогите капитану

Капитану и главному бомбардиру «Магнитки» Мозякину не хватает двух шайб до гроссмейстерского рубежа «300 голов за клуб». Сейчас на его счету 298. В этом плей-офф он дважды поразил ворота. Однако в субботу хозяева так и не подобрали ключи к воротам «Барыса», которые защищал Паскуале. Гости же два раза уязвили Кошечкина и в понедельник могут завершить серию в Нур-Султане. Будет жаль, если Мозякин не успеет забить стодб нужные ему тдве шайбы.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_5dc828a71f5425ecf639a216bf628d6b_hd/2_4454681775/5877819e6e19367cb890081ebf25d038/4739290639?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хоккей КХЛ 2019-2020 1/4 финала конференций, 7.03.2020, 17:00 Локомотив 4 Йокерит 3

«Локомотив» разгоняется

Команду из Ярославля называли главным разочарованием плей-офф. Подопечные Майка Пелино проиграли первые три мачта серии с «Йокеритом» с общим счетом 1:14. После первого периоде встречи номер четыре хозяева горели 0:1, хотя высекали искру.

После перерыва железнодорожники конвертировали игровое преимущество в голы. Защитник Черепанов сквитал счет, а вскоре хозяевам пособил вратарь «шутов» Калниньш, пропустив после броска от борта с нулевого угла.

Когда Да Коста реализовал большое численное преимущество «5 на 3» и сделал счет 4:2, казалось, что уже можно заказывать билеты в Хельсинки. Но гости в сутолоке запихали шайбу в ворота Коновалова и за две секунды до сирены нанесли опасный бросок, с точки, откуда запустил ту самую «бабочку» Калниньш.

И все-таки похвалим «Локомотив» за вдохновенную игру, победу и продолжение серии. Болельщики на трибунах «Арены-2000» на радостях подняли волну. На всякий случай попрощавшись с любимой командой.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_aad7f7105b1f634cfee212a77d8d4071_hd/2_9488273454/8d6fbbd8f2aad3920c460c872bd89e34/4739290703?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хоккей КХЛ 2019-2020 1/4 финала конференций, 7.03.2020, 17:00 Витязь 2 СКА 3 ОТ

«Витязь» переписал книгу рекордов клуба

«Теннисная баранка», которой питерские армейцы угостили «Витязь» в Подольске (0:6), не оставляла сомнений в скором конце серии. Так, видимо, считали подопечные Алексея Кудашова. А когда опытный защитник Белов уж на первой минуте открыл счет, многие подумали о новом разгроме хозяев.

Однако команда Михаила Кравеца так навалилась на ворота Хелльберга, что могла все решить в основное время. Голевых моментов они создали с избытком. Но швед стоял насмерть. Но капитулировал перед быстрым броском Лаюнена.

В третьем периоде Макеев из-под Белова замкнул прострел — 2:1. Запахло сенсацией. Но опытные чемпионы Плотников и Кетов соорудили гол-красавец и перевели встречу в овертайм.

Примерно в таком же состоянии пребывали накануне московские армейцы в Нижнем Новгороде, позволявшие себе беспричинно фолить. Завершив три периода вничью 1:1, чемпионы через пять минут овертайма забросили победную шайбу.

В Подольске матч затянулся на 113,5 минуты. В конце четвертого периода Кудашову пришлось брать тайм-аут. Лучшим у гостей было молодежное звено. Подколзин промчался от своих ворот к чужим, обманул Лаюнена, бросил, но хозяев выручил Ежов.

Спас вратарь хозяев и после выхода к воротам Бурдасова, а Ткачев сначала попал в перекладину, а потом промахнулся по пустым воротам.

У хозяев мог отличиться Артюхин — убежав от Галенюка, он бросил в живот Хелльбергу. Позже швед показал умение ловить шайбу… зубами. Это случилось уже в пятом периоде. Голкипер снял маску и выплюнул шайбу.

Артюхину наскучил овертайм, переваливший за сотню минут. Дважды он давал повод для удалений. На третий раз его отправили в штрафной бокс. В средней зоне гренадер срезался в защитника Бенгтссона. Оба упали, потеряли клюшки. Форвард недоумевал: «За что?».

Численное преимущество реализовал пострадавший. Уставший Ежов пропустил не самую тяжелую шайбу. До этого он не раз выручал в куда более сложных ситуациях.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_58325ec712623a6284061effc751fe0c_hd/2_192530/12eb448ce4ce45a6d44f6db65e8a666a/4739290590?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

СКА идет дальше, а «Витязь», проведя свой лучший матч в плей-офф КХЛ, установил клубный рекорд — впервые не проиграв в основное время.

Домрачев Владислав