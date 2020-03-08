«Автомобилист» сократил отставание в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Сибирью»
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 5:1 в четвертом матче первого раунда
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 5:1 в четвертом матче первого раунда
В составе победителей шайбы забросили Георгий Белоусов (21-я минута), Павел Дацюк (27), Питер Холланд (27), Дэн Секстон (41) и Максим Березин (56). У проигравших отличился Данил Романцев (37). Дацюк стал четвертым в списке самых возрастных игроков, забросивших шайбу в КХЛ (41 год и 232 дня), первое место по этому показателю занимает Вячеслав Козлов, который отличился за подмосковный «Атлант» в возрасте 42 лет и 254 дней.
В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победила «Сибирь», в одном — «Автомобилист». «Сибирь» и «Автомобилист» ни разу не встречались между собой в матчах
«Автомобилист» в седьмой раз участвует в
Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Сибири». Первые два матча прошли в Екатеринбурге и завершились сухими победами «Сибири» (2:0 и 1:0), в третьей встрече серии новосибирская команда победила в овертайме (4:3). Четвертый матч серии пройдет в Екатеринбурге 10 марта.
|Николай Заварухин
|Андрей Мартемьянов
|Харри Сятери(Алексей Красиков)
|Якуб Коварж
|20:57
|Георгий Белоусов(Павел Дацюк, Никита Трямкин)
|26:07
|Павел Дацюк(Анатолий Голышев, Михаил Мамкин)
|26:07
|Командный штраф
|26:45
|Питер Холланд(Дэн Секстон, Брукс Мэйсек)
|28:21
|Юрки Йокипакка
|31:14
|Алексей Яковлев
|31:14
|Алексей Яковлев
|31:14
|Дэн Секстон
|31:14
|Дэн Секстон
|35:59
|Рафаэль Батыршин
|36:46
|Данил Романцев(Микаэль Руохомаа, Юрки Йокипакка)
|40:30
|Дэн Секстон(Питер Холланд)
|44:55
|Алексей Яковлев
|44:55
|Евгений Мозер
|45:27
|Питер Холланд
|45:27
|Питер Холланд
|47:32
|Егор Миловзоров
|52:52
|Андрей Ермаков
|52:52
|Андрей Ермаков
|52:52
|Денис Бодров
|52:52
|Денис Бодров
|55:02
|Максим Березин(Александр Кучерявенко)
|59:41
|Алексей Яковлев
|59:41
|Анатолий Голышев
|18
|Штрафное время
|26
|2
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Павел Овчинников(Россия, Москва)