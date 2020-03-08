«Автомобилист» сократил отставание в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Сибирью»

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Георгий Белоусов (21-я минута), Павел Дацюк (27), Питер Холланд (27), Дэн Секстон (41) и Максим Березин (56). У проигравших отличился Данил Романцев (37). Дацюк стал четвертым в списке самых возрастных игроков, забросивших шайбу в КХЛ (41 год и 232 дня), первое место по этому показателю занимает Вячеслав Козлов, который отличился за подмосковный «Атлант» в возрасте 42 лет и 254 дней.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победила «Сибирь», в одном — «Автомобилист». «Сибирь» и «Автомобилист» ни разу не встречались между собой в матчах плей-офф.

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«Автомобилист» в седьмой раз участвует в плей-офф КХЛ, лучшим достижением клуба является выход в четвертьфинал в сезоне-2018/19, где он уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 1−4 в серии. «Сибирь» по итогам регулярных чемпионатов шесть раз участвовала в матчах на вылет, лучшим результатом новосибирской команды стал выход в полуфинал в сезоне-2014/15, где «Сибирь» проиграла казанскому «Ак Барсу» (1−4).