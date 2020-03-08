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16:02 (мск), источник: ТАСС

«Автомобилист» сократил отставание в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Сибирью»

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 5:1 в четвертом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в ледовом дворце спорта «Сибирь» в присутствии 7420 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Георгий Белоусов (21-я минута), Павел Дацюк (27), Питер Холланд (27), Дэн Секстон (41) и Максим Березин (56). У проигравших отличился Данил Романцев (37). Дацюк стал четвертым в списке самых возрастных игроков, забросивших шайбу в КХЛ (41 год и 232 дня), первое место по этому показателю занимает Вячеслав Козлов, который отличился за подмосковный «Атлант» в возрасте 42 лет и 254 дней.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победила «Сибирь», в одном — «Автомобилист». «Сибирь» и «Автомобилист» ни разу не встречались между собой в матчах плей-офф.

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«Автомобилист» в седьмой раз участвует в плей-офф КХЛ, лучшим достижением клуба является выход в четвертьфинал в сезоне-2018/19, где он уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 1−4 в серии. «Сибирь» по итогам регулярных чемпионатов шесть раз участвовала в матчах на вылет, лучшим результатом новосибирской команды стал выход в полуфинал в сезоне-2014/15, где «Сибирь» проиграла казанскому «Ак Барсу» (1−4).

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Сибири». Первые два матча прошли в Екатеринбурге и завершились сухими победами «Сибири» (2:0 и 1:0), в третьей встрече серии новосибирская команда победила в овертайме (4:3). Четвертый матч серии пройдет в Екатеринбурге 10 марта.

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Главные тренеры
Николай ЗаварухинАндрей Мартемьянов
Вратари
Харри Сятери(Алексей Красиков)Якуб Коварж
2-й период
20:57Георгий Белоусов(Павел Дацюк, Никита Трямкин)
26:07Павел Дацюк(Анатолий Голышев, Михаил Мамкин)
26:07Командный штраф
26:45Питер Холланд(Дэн Секстон, Брукс Мэйсек)
28:21Юрки Йокипакка
31:14Алексей Яковлев
31:14Алексей Яковлев
31:14Дэн Секстон
31:14Дэн Секстон
35:59Рафаэль Батыршин
36:46Данил Романцев(Микаэль Руохомаа, Юрки Йокипакка)
3-й период
40:30Дэн Секстон(Питер Холланд)
44:55Алексей Яковлев
44:55Евгений Мозер
45:27Питер Холланд
45:27Питер Холланд
47:32Егор Миловзоров
52:52Андрей Ермаков
52:52Андрей Ермаков
52:52Денис Бодров
52:52Денис Бодров
55:02Максим Березин(Александр Кучерявенко)
59:41Алексей Яковлев
59:41Анатолий Голышев
Статистика
18Штрафное время26
2Игра в большинстве3
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Главный судьяПавел Овчинников(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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