«Ак Барс» вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, обыграв «Нефтехимик»

Единственную шайбу в матче забросил Станислав Галиев (27-я минута). Галиев набрал 100-е очко в КХЛ (по 50 шайб и результативных передач).
«Ак Барс» выиграл серию со счетом 4−0. Соперник казанской команды по второму раунду определится позднее. «Ак Барс» стал второй командой, вышедшей во второй раунд плей-офф. В субботу петербургский СКА выиграл четвертый матч у подмосковного «Витязя» и завершил серию общей победой со счетом 4−0.
В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, одержав по две победы. В плей-офф «Ак Барс» и «Нефтехимик» встречались один раз: в сезоне-2013/14 казанская команда победила в первом раунде со счетом 4−0 в серии.
«Ак Барс» во всех 12 розыгрышах КХЛ выходил в плей-офф, казанский клуб наибольшее число раз выигрывал Кубок Гагарина — трижды (2009, 2010, 2018). «Нефтехимик» в седьмой раз играл в плей-офф, лучшим результатом команды является выход во второй раунд в сезоне-2009/10.