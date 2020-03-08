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19:51 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, обыграв «Нефтехимик»

ТАСС, 8 марта. Казанский «Ак Барс» в гостях обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 1:0 в четвертом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в ледовом дворце «Нефтехим-Арена» в присутствии 5220 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Единственную шайбу в матче забросил Станислав Галиев (27-я минута). Галиев набрал 100-е очко в КХЛ (по 50 шайб и результативных передач).

«Ак Барс» выиграл серию со счетом 4−0. Соперник казанской команды по второму раунду определится позднее. «Ак Барс» стал второй командой, вышедшей во второй раунд плей-офф. В субботу петербургский СКА выиграл четвертый матч у подмосковного «Витязя» и завершил серию общей победой со счетом 4−0.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, одержав по две победы. В плей-офф «Ак Барс» и «Нефтехимик» встречались один раз: в сезоне-2013/14 казанская команда победила в первом раунде со счетом 4−0 в серии.

«Ак Барс» во всех 12 розыгрышах КХЛ выходил в плей-офф, казанский клуб наибольшее число раз выигрывал Кубок Гагарина — трижды (2009, 2010, 2018). «Нефтехимик» в седьмой раз играл в плей-офф, лучшим результатом команды является выход во второй раунд в сезоне-2009/10.

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22 февраля© Ньюстюб
Нефтехимик
0:1
0:0, 0:1, 0:0
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций8.03.2020, 17:00 (МСК UTC+3)ЛД "Нефтехим-Арена", 5220 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав БуцаевДмитрий Квартальнов
Вратари
Константин Барулин(Константин Барулин)Тимур Билялов
1-й период
15:59Рафаэль Бикмуллин
2-й период
26:30Станислав Галиев(Роман Рукавишников, Мэтт Фрэттин)
27:14Михаил Фисенко
3-й период
44:53Андрей Педан
Статистика
2Штрафное время4
2Игра в большинстве1
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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