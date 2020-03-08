«Ак Барс» вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, обыграв «Нефтехимик»

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Единственную шайбу в матче забросил Станислав Галиев (27-я минута). Галиев набрал 100-е очко в КХЛ (по 50 шайб и результативных передач).

«Ак Барс» выиграл серию со счетом 4−0. Соперник казанской команды по второму раунду определится позднее. «Ак Барс» стал второй командой, вышедшей во второй раунд плей-офф. В субботу петербургский СКА выиграл четвертый матч у подмосковного «Витязя» и завершил серию общей победой со счетом 4−0.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, одержав по две победы. В плей-офф «Ак Барс» и «Нефтехимик» встречались один раз: в сезоне-2013/14 казанская команда победила в первом раунде со счетом 4−0 в серии.