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20:04 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Динамо»

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Московский «Спартак» победил на своей площадке московское «Динамо» со счетом 3:2 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Артем Федоров (11-я минута), Илья Зубов (13) и Каспарс Даугавиньш (35). У проигравших отличились Вадим Шипачев (44) и Дмитрий Яшкин (60).

Лучший бомбардир регулярного чемпионата капитан «Динамо» Вадим Шипачев провел 700-ю встречу в КХЛ и стал шестым игроком, который достиг этой отметки. Больше матчей провели только Сергей Мозякин, Евгений Бирюков, Денис Кокарев, Данис Зарипов и Илья Каблуков.

Счет в серии до четырех побед сравнялся — 2−2. Следующий матч пройдет на льду «Динамо» 10 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, «Динамо» одержало победы во всех. В плей-офф «Спартак» и «Динамо» встречались один раз — в сезоне-2010/11 в первом раунде победу одержал «Спартак» со счетом 3−1 в серии.

«Динамо» лишь один раз не сумело по итогам регулярного чемпионата выйти в плей-офф КХЛ — в сезоне-2017/18, клуб дважды выигрывал Кубок Гагарина (2012, 2013). «Спартак» вышел в плей-офф КХЛ в третий раз подряд и в шестой раз в общей сложности. Красно-белые ни разу не проходили дальше первого раунда, в прошлом году «Спартак» в серии до четырех побед уступил петербургскому СКА со счетом 2−4. «Динамо» в прошлом сезоне дошло до второго раунда, где уступило московскому ЦСКА (1−4).

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14 февраля© Ньюстюб
Спартак
3:2
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ХК Динамо
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций8.03.2020, 17:00 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 11347 зрителей
Главные тренеры
Олег ЗнарокВладимир Крикунов
Вратари
Никита БеспаловАлександр Еременко(Александр Еременко)
1-й период
09:45Иван Муранов
10:33Артем Федоров(Илья Зубов, Робин Ганзл)
12:20Илья Зубов(Каспарс Даугавиньш, Аким Тришин)
13:50Михаил Котляревский
2-й период
24:35Патрик Херсли
26:39Ансель Галимов
31:52Иван Муранов
32:35Михал Чайковски
34:23Каспарс Даугавиньш(Илья Зубов, Артем Федоров)
38:26Каспарс Даугавиньш
3-й период
42:50Дмитрий Вишневский
43:03Вадим Шипачев(Юусо Хиетанен, Михал Чайковски)
44:20Командный штраф
53:09Михаил Юньков
53:56Андре Петерссон
55:00Андрей Миронов
57:05Михаил Григорьев
59:41Андре Петерссон
Овертайм
60:00Артем Федоров
60:00Егор I Зайцев
Статистика
24Штрафное время14
7Игра в большинстве7
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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