«Спартак» сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Динамо»

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Артем Федоров (11-я минута), Илья Зубов (13) и Каспарс Даугавиньш (35). У проигравших отличились Вадим Шипачев (44) и Дмитрий Яшкин (60).

Лучший бомбардир регулярного чемпионата капитан «Динамо» Вадим Шипачев провел 700-ю встречу в КХЛ и стал шестым игроком, который достиг этой отметки. Больше матчей провели только Сергей Мозякин, Евгений Бирюков, Денис Кокарев, Данис Зарипов и Илья Каблуков.

Счет в серии до четырех побед сравнялся — 2−2. Следующий матч пройдет на льду «Динамо» 10 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, «Динамо» одержало победы во всех. В плей-офф «Спартак» и «Динамо» встречались один раз — в сезоне-2010/11 в первом раунде победу одержал «Спартак» со счетом 3−1 в серии.