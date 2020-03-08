ЦСКА вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, переиграв «Торпедо»

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Победную шайбу забросил Кирилл Капризов (63-я минута). В основное время в составе ЦСКА отличились Мэт Робинсон (47) и Максим Шалунов (58), у «Торпедо» шайбы забросили Чарльз Геноуэй (39) и Джордан Шрёдер (43). Для голкипера ЦСКА Ильи Сорокина эта победа стала 50-й в плей-офф. Защитник столичного клуба Алексей Марченко провел 300-й матч в лиге, в которых набрал 76 очков (16 голов + 60 результативных передач).

ЦСКА выиграл серию со счетом 4−0. Соперник столичной команды по второму раунду определится позднее. ЦСКА стал третьим участником второго раунда плей-офф, ранее в воскресенье в следующую стадию вышел казанский «Ак Барс», в субботу — петербургский СКА.

В регулярном чемпионате ЦСКА трижды обыграл нижегородцев в основное время и один раз уступил в овертайме. До этого в плей-офф соперники пересекались в 2016 году, когда армейцы выиграли серию второго раунда со счетом 4−1.