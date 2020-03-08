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20:27 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, переиграв «Торпедо»

ТАСС, 8 марта. ЦСКА в гостях обыграл нижегородское «Торпедо» в овертайме со счетом 3:2 в четвертом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Победную шайбу забросил Кирилл Капризов (63-я минута). В основное время в составе ЦСКА отличились Мэт Робинсон (47) и Максим Шалунов (58), у «Торпедо» шайбы забросили Чарльз Геноуэй (39) и Джордан Шрёдер (43). Для голкипера ЦСКА Ильи Сорокина эта победа стала 50-й в плей-офф. Защитник столичного клуба Алексей Марченко провел 300-й матч в лиге, в которых набрал 76 очков (16 голов + 60 результативных передач).

ЦСКА выиграл серию со счетом 4−0. Соперник столичной команды по второму раунду определится позднее. ЦСКА стал третьим участником второго раунда плей-офф, ранее в воскресенье в следующую стадию вышел казанский «Ак Барс», в субботу — петербургский СКА.

В регулярном чемпионате ЦСКА трижды обыграл нижегородцев в основное время и один раз уступил в овертайме. До этого в плей-офф соперники пересекались в 2016 году, когда армейцы выиграли серию второго раунда со счетом 4−1.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, в текущем сезоне клуб второй раз кряду стал обладателям Кубка континента, который дается за победу в регулярном чемпионате. Всего в активе армейцев пять подобных трофеев, что является рекордным показателем. ЦСКА в 11-й раз из 12 сезонов КХЛ принимает участие в матчах навылет, помимо одной победы в Кубке Гагарина, клуб дважды уступил в финале турнира. Лучшим результатом «Торпедо» является выход в четвертьфинал (2011/12, 2015/16), всего команда в девятый раз принимала участие в плей-офф.

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8 декабря 2019© Ньюстюб
Торпедо
2:3ОТ
0:0, 1:0, 1:2
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций8.03.2020, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Нагорный"
Главные тренеры
Дэвид НемировскиИгорь Никитин
Вратари
Андрей ТихомировИлья Сорокин
2-й период
30:09Чарльз Геноуэй
33:10Павел Карнаухов
33:57Сергей Калинин
38:37Чарльз Геноуэй(Антон Шенфельд, Дамир Жафяров)
3-й период
41:25Марио Кемпе
42:12Джордан Шредер(Дамир Жафяров, Антон Шенфельд)
43:15Даниил Ильин
43:15Линден Вей
46:08Мэт Робинсон(Константин Окулов)
54:00Михаил Орлов
57:15Максим Шалунов(Максим Мамин, Алексей Марченко)
Овертайм
61:47Сергей Зборовский
62:02Кирилл Капризов(Линден Вей, Антон Слепышев)
Статистика
8Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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