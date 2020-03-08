«Спартак» и «Динамо» устроили массовую драку после финальной сирены: видео
Матч раунда
Матч раунда
Концовка была омрачена стычкой между хоккеистами. В итоге нападающий «Спартака» Артем Федоров и защитник «Динамо» Егор Зайцев были удалены на 10 минут.
Едва не сцепились и фанаты обоих клубов. Динамовские болельщики плевали с верхнего яруса, а спартаковские фанаты попытались прорваться к гостевой трибуне, но стюарды их не пропустили.
|Олег Знарок
|Владимир Крикунов
|Никита Беспалов
|Александр Еременко(Александр Еременко)
|09:45
|Иван Муранов
|10:33
|Артем Федоров(Илья Зубов, Робин Ганзл)
|12:20
|Илья Зубов(Каспарс Даугавиньш, Аким Тришин)
|13:50
|Михаил Котляревский
|24:35
|Патрик Херсли
|26:39
|Ансель Галимов
|31:52
|Иван Муранов
|32:35
|Михал Чайковски
|34:23
|Каспарс Даугавиньш(Илья Зубов, Артем Федоров)
|38:26
|Каспарс Даугавиньш
|42:50
|Дмитрий Вишневский
|43:03
|Вадим Шипачев(Юусо Хиетанен, Михал Чайковски)
|44:20
|Командный штраф
|53:09
|Михаил Юньков
|53:56
|Андре Петерссон
|55:00
|Андрей Миронов
|57:05
|Михаил Григорьев
|59:41
|Андре Петерссон
|60:00
|Артем Федоров
|60:00
|Егор I Зайцев
|24
|Штрафное время
|14
|7
|Игра в большинстве
|7
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)
|Главный судья
|Юрий Оскирко(Россия, Ярославль)