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20:38 (мск), источник: Sport24

«Спартак» и «Динамо» устроили массовую драку после финальной сирены: видео

Матч раунда плей-офф Кубка Гагарина между московскими клубами «Спартак» и «Динамо» закончился массовой дракой. Встреча состоялась сегодня, 8 марта, и завершилась победой красно-белых (3:2). Об этом сообщает корреспондент Sport24 Сергей Федоров.

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Источник: Sport24

Концовка была омрачена стычкой между хоккеистами. В итоге нападающий «Спартака» Артем Федоров и защитник «Динамо» Егор Зайцев были удалены на 10 минут.

Едва не сцепились и фанаты обоих клубов. Динамовские болельщики плевали с верхнего яруса, а спартаковские фанаты попытались прорваться к гостевой трибуне, но стюарды их не пропустили.

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27 ноября 2019© Ньюстюб
Спартак
3:2
2:0, 1:0, 0:2
ХК Динамо
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций8.03.2020, 17:00 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 11347 зрителей
Главные тренеры
Олег ЗнарокВладимир Крикунов
Вратари
Никита БеспаловАлександр Еременко(Александр Еременко)
1-й период
09:45Иван Муранов
10:33Артем Федоров(Илья Зубов, Робин Ганзл)
12:20Илья Зубов(Каспарс Даугавиньш, Аким Тришин)
13:50Михаил Котляревский
2-й период
24:35Патрик Херсли
26:39Ансель Галимов
31:52Иван Муранов
32:35Михал Чайковски
34:23Каспарс Даугавиньш(Илья Зубов, Артем Федоров)
38:26Каспарс Даугавиньш
3-й период
42:50Дмитрий Вишневский
43:03Вадим Шипачев(Юусо Хиетанен, Михал Чайковски)
44:20Командный штраф
53:09Михаил Юньков
53:56Андре Петерссон
55:00Андрей Миронов
57:05Михаил Григорьев
59:41Андре Петерссон
Овертайм
60:00Артем Федоров
60:00Егор I Зайцев
Статистика
24Штрафное время14
7Игра в большинстве7
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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