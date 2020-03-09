«Барыс» вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
Казахстанский «Барыс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в серии и вышел во второй раунд
Казахстанский «Барыс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в серии и вышел во второй раунд
Пятая встреча команд прошла в
Причем весомую заявку на победу подопечные Андрея Скабелки сделали в первом периоде, забросив в ворота соперника три шайбы. Сначала на третьей минуте Антон Сагадеев открыл счет, на что «Магнитка» ответила точным броском Николая Кулемина (5-я).
Однако Даррену Дицу хватило 30 секунд, чтобы вновь вывести «Барыс» вперед. А на 14-й минуте Сагадеев оформил дубль и упрочил преимущество команды.
Во втором периоде команды обменялись голами. На 25-й минуте у «Барыса» отличился Павел Акользин, а у гостей спустя три минуты забил Артем Минулин.
Заключительный период остался за хозяевами — за 20 секунд до завершения основного времени Акользин поразил пустые ворота и установил окончательный счет. Таким образом, «Барыс» выиграл серию со счетом 4−1 и прошел дальше.
Стартовые две встречи серии проходили в
«Барыс» стал четвнртым участником второго раунда
Напомним, в регулярном чемпионате КХЛ «Барыс» выиграл дивизион Чернышева и занял второе место на «Востоке», а «Металлург» финишировал седьмым в конференции и четвертым в дивизионе Харламова.
«Барыс» в десятый раз за 12 сезонов КХЛ пробился в
|Андрей Скабелка
|Илья Воробьев
|Эдвард Паскуале
|Василий Кошечкин(Василий Кошечкин)
|03:08
|Антон Сагадеев(Егор Петухов)
|05:16
|Николай Кулемин(Андрей Локтионов, Сергей Мозякин)
|05:47
|Даррен Дитц(Дмитрий Гурков, Антон Сагадеев)
|14:24
|Антон Сагадеев(Егор Петухов)
|15:07
|Командный штраф
|19:38
|Роман Любимов
|25:31
|Павел Акользин(Дастин Бойд, Аркадий Шестаков)
|25:48
|Леонид Метальников
|28:01
|Артем Минулин(Сергей Мозякин, Никита Пивцакин)
|56:26
|Павел Акользин
|59:40
|Павел Акользин(Линус Виделль)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Роман Гофман(Россия, Москва)