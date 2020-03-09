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16:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

Казахстанский «Барыс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в серии и вышел во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Пятая встреча команд прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:2.

Причем весомую заявку на победу подопечные Андрея Скабелки сделали в первом периоде, забросив в ворота соперника три шайбы. Сначала на третьей минуте Антон Сагадеев открыл счет, на что «Магнитка» ответила точным броском Николая Кулемина (5-я).

Однако Даррену Дицу хватило 30 секунд, чтобы вновь вывести «Барыс» вперед. А на 14-й минуте Сагадеев оформил дубль и упрочил преимущество команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором периоде команды обменялись голами. На 25-й минуте у «Барыса» отличился Павел Акользин, а у гостей спустя три минуты забил Артем Минулин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Заключительный период остался за хозяевами — за 20 секунд до завершения основного времени Акользин поразил пустые ворота и установил окончательный счет. Таким образом, «Барыс» выиграл серию со счетом 4−1 и прошел дальше.

Стартовые две встречи серии проходили в Нур-Султане. В первой казахстанская команда взяла верх — 4:0. Во второй сильнее был «Металлург» — 3:0. После этого серия переехала в Магнитогорск, где «Барысу» удалось одержать две победы — 2:1 ОТ, 2:0.

«Барыс» стал четвнртым участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Ранее свои серии выиграли питерский СКА, казанский «Ак Барс» и московский ЦСКА.

Напомним, в регулярном чемпионате КХЛ «Барыс» выиграл дивизион Чернышева и занял второе место на «Востоке», а «Металлург» финишировал седьмым в конференции и четвертым в дивизионе Харламова.

«Барыс» в десятый раз за 12 сезонов КХЛ пробился в плей-офф. Лучший результат клуба в Кубке Гагарина — второй раунд, куда он добирался в 2014, 2017 и 2019 годах.

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Барыс
5:2
3:1, 1:1, 1:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций9.03.2020, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей СкабелкаИлья Воробьев
Вратари
Эдвард ПаскуалеВасилий Кошечкин(Василий Кошечкин)
1-й период
03:08Антон Сагадеев(Егор Петухов)
05:16Николай Кулемин(Андрей Локтионов, Сергей Мозякин)
05:47Даррен Дитц(Дмитрий Гурков, Антон Сагадеев)
14:24Антон Сагадеев(Егор Петухов)
15:07Командный штраф
19:38Роман Любимов
2-й период
25:31Павел Акользин(Дастин Бойд, Аркадий Шестаков)
25:48Леонид Метальников
28:01Артем Минулин(Сергей Мозякин, Никита Пивцакин)
3-й период
56:26Павел Акользин
59:40Павел Акользин(Линус Виделль)
Статистика
4Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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