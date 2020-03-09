«Барыс» вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Пятая встреча команд прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:2.

Причем весомую заявку на победу подопечные Андрея Скабелки сделали в первом периоде, забросив в ворота соперника три шайбы. Сначала на третьей минуте Антон Сагадеев открыл счет, на что «Магнитка» ответила точным броском Николая Кулемина (5-я).

Однако Даррену Дицу хватило 30 секунд, чтобы вновь вывести «Барыс» вперед. А на 14-й минуте Сагадеев оформил дубль и упрочил преимущество команды.

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Во втором периоде команды обменялись голами. На 25-й минуте у «Барыса» отличился Павел Акользин, а у гостей спустя три минуты забил Артем Минулин.

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Заключительный период остался за хозяевами — за 20 секунд до завершения основного времени Акользин поразил пустые ворота и установил окончательный счет. Таким образом, «Барыс» выиграл серию со счетом 4−1 и прошел дальше.

Стартовые две встречи серии проходили в Нур-Султане. В первой казахстанская команда взяла верх — 4:0. Во второй сильнее был «Металлург» — 3:0. После этого серия переехала в Магнитогорск, где «Барысу» удалось одержать две победы — 2:1 ОТ, 2:0.

«Барыс» стал четвнртым участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Ранее свои серии выиграли питерский СКА, казанский «Ак Барс» и московский ЦСКА.

Напомним, в регулярном чемпионате КХЛ «Барыс» выиграл дивизион Чернышева и занял второе место на «Востоке», а «Металлург» финишировал седьмым в конференции и четвертым в дивизионе Харламова.