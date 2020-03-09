«Барыс» прервал неудачную серию против «Магнитки» в плей-офф КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Игра в Нур-Султане завершилась победой «Барыса» со счетом 5:2 (3:1, 1:1, 1:0). Дубли в составе победителей сделали Антон Сагадеев (4-я и 15-я минуты) и Павел Акользин (26, 60), еще одну шайбу забросил Даррен Диц (6). У «Магнитки» отличились Николай Кулемин (6) и Артем Минулин (29).

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Барыса». Стартовые две встречи серии проходили в Нур-Султане. В первой казахстанская команда взяла верх — 4:0. Во второй сильнее был «Металлург» — 3:0. После этого серия переехала в Магнитогорск, где «Барысу» удалось одержать две победы — 2:1 ОТ, 2:0.

Ранее «Барыс» встречался с «Магниткой» в плей-офф дважды — в сезоне-2011/12 в первом раунде и в сезоне-2016/17 во втором. В первой серии казахстанцы вели 3:1, однако в итоге умудрились проиграть 3:4 (причем «Металлург» три матча подряд выиграл в овертайме). Во второй серии «Магнитка» победила — 4:0.