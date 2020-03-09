«Барыс» выбил из плей-офф двукратных чемпионов КХЛ. Возможно, это был последний матч великого Мозякина
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Однако с самого начала у Мозякина и компании начались проблемы. Уже на четвертой минуте нападающие хозяев, как школьников, развели защитников «Металлурга» и Антон Сагадеев прошил ворота Кошечкина.
«Магнитка» всего через пару минут ответила голом Николая Кулемина. Но в следующей же атаке капитан «Барыса» Даррен Диц в одиночку обыграл весь «Металлург» и отправил шайбу в ворота. Это уже третий гол казахского канадца в нынешнем
Затем шайбы Сегадеева и Акользина довели преимущество «Барыса» до разгромного. Но в составе гостей не собирался сдаваться как минимум Сергей Мозякин, который сделал идеальную передачу на гол Артема Минулина.
Однако в заключительном периоде гости не смогли реализовать ни одну из своих немногочисленных возможностей, а Акользин поставил точку в игре голом в пустые ворота. 5:2 в пользу «Барыса».
В итоге «Барыс» одерживает четвертую победу в серии и проходит в следующий раунд
Сергей Федоров
|Андрей Скабелка
|Илья Воробьев
|Эдвард Паскуале
|Василий Кошечкин(Василий Кошечкин)
|03:08
|Антон Сагадеев(Егор Петухов)
|05:16
|Николай Кулемин(Андрей Локтионов, Сергей Мозякин)
|05:47
|Даррен Дитц(Дмитрий Гурков, Антон Сагадеев)
|14:24
|Антон Сагадеев(Егор Петухов)
|15:07
|Командный штраф
|19:38
|Роман Любимов
|25:31
|Павел Акользин(Дастин Бойд, Аркадий Шестаков)
|25:48
|Леонид Метальников
|28:01
|Артем Минулин(Сергей Мозякин, Никита Пивцакин)
|56:26
|Павел Акользин
|59:40
|Павел Акользин(Линус Виделль)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Роман Гофман(Россия, Москва)