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16:47 (мск), источник: Sport24

«Барыс» выбил из плей-офф двукратных чемпионов КХЛ. Возможно, это был последний матч великого Мозякина

В Нур-Султане состоялся пятый матч серии «Барыс» — «Металлург». Накануне казахстанский клуб одержал две гостевые победы подряд и повел в серии со счетом 3:1. Команда Ильи Воробьева встала на грани от досрочного завершения сезона. «Магнитку» в столице Казахстана устроила бы только победа.

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Источник: РИА "Новости"

Однако с самого начала у Мозякина и компании начались проблемы. Уже на четвертой минуте нападающие хозяев, как школьников, развели защитников «Металлурга» и Антон Сагадеев прошил ворота Кошечкина.

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«Магнитка» всего через пару минут ответила голом Николая Кулемина. Но в следующей же атаке капитан «Барыса» Даррен Диц в одиночку обыграл весь «Металлург» и отправил шайбу в ворота. Это уже третий гол казахского канадца в нынешнем плей-офф.

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Затем шайбы Сегадеева и Акользина довели преимущество «Барыса» до разгромного. Но в составе гостей не собирался сдаваться как минимум Сергей Мозякин, который сделал идеальную передачу на гол Артема Минулина.

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Однако в заключительном периоде гости не смогли реализовать ни одну из своих немногочисленных возможностей, а Акользин поставил точку в игре голом в пустые ворота. 5:2 в пользу «Барыса».

В итоге «Барыс» одерживает четвертую победу в серии и проходит в следующий раунд плей-офф. Отвратительный сезон «Магнитки» подошел к концу. Мастеровитый состав так и не выстрелил по ходу сезона. Теперь будем ждать новостей о будущем Ильи Воробьева и Сергея Мозякина. Возможно, что и главный тренер, и капитан покинут клуб. В любом случае, нет сомнений, что в ближайшее межсезонье в Магнитогорске произойдет множество важных изменений.

Сергей Федоров

Барыс
5:2
3:1, 1:1, 1:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций9.03.2020, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей СкабелкаИлья Воробьев
Вратари
Эдвард ПаскуалеВасилий Кошечкин(Василий Кошечкин)
1-й период
03:08Антон Сагадеев(Егор Петухов)
05:16Николай Кулемин(Андрей Локтионов, Сергей Мозякин)
05:47Даррен Дитц(Дмитрий Гурков, Антон Сагадеев)
14:24Антон Сагадеев(Егор Петухов)
15:07Командный штраф
19:38Роман Любимов
2-й период
25:31Павел Акользин(Дастин Бойд, Аркадий Шестаков)
25:48Леонид Метальников
28:01Артем Минулин(Сергей Мозякин, Никита Пивцакин)
3-й период
56:26Павел Акользин
59:40Павел Акользин(Линус Виделль)
Статистика
4Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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