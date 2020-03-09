«Барыс» выбил из плей-офф двукратных чемпионов КХЛ. Возможно, это был последний матч великого Мозякина

Источник: РИА "Новости"

Однако с самого начала у Мозякина и компании начались проблемы. Уже на четвертой минуте нападающие хозяев, как школьников, развели защитников «Металлурга» и Антон Сагадеев прошил ворота Кошечкина.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_5f4fbf32f478e9b0e6173c58ba53549a_hd/q698405/f58b4e6b1450ebbd7a126e0c5e3129a2/4739435314?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Магнитка» всего через пару минут ответила голом Николая Кулемина. Но в следующей же атаке капитан «Барыса» Даррен Диц в одиночку обыграл весь «Металлург» и отправил шайбу в ворота. Это уже третий гол казахского канадца в нынешнем плей-офф.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_ddce219146dcac6feed547416eb417cd_hd/q698413/23e792abaa73ff18bbd05e5695ceda54/4739435330?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Затем шайбы Сегадеева и Акользина довели преимущество «Барыса» до разгромного. Но в составе гостей не собирался сдаваться как минимум Сергей Мозякин, который сделал идеальную передачу на гол Артема Минулина.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_a9187c0178346b32a9b04870d96abcc0_hd/q698453/86e794b62011c6b8f7b392e613cbefe4/4739435350?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако в заключительном периоде гости не смогли реализовать ни одну из своих немногочисленных возможностей, а Акользин поставил точку в игре голом в пустые ворота. 5:2 в пользу «Барыса».

В итоге «Барыс» одерживает четвертую победу в серии и проходит в следующий раунд плей-офф. Отвратительный сезон «Магнитки» подошел к концу. Мастеровитый состав так и не выстрелил по ходу сезона. Теперь будем ждать новостей о будущем Ильи Воробьева и Сергея Мозякина. Возможно, что и главный тренер, и капитан покинут клуб. В любом случае, нет сомнений, что в ближайшее межсезонье в Магнитогорске произойдет множество важных изменений.