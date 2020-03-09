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16:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» испугался коронавируса и не пустил журналистов в раздевалку

Казахстанский «Барыс» отказал журналистам в допуске в раздевалку команды после победы над магнитогорским «Металлургом» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась победой «Барыса» со счетом 5:2 (3:1, 1:1, 1:0). Дубли в составе победителей сделали Антон Сагадеев (4-я и 15-я минуты) и Павел Акользин (26, 60), еще одну шайбу забросил Даррен Диц (6). У «Магнитки» отличились Николай Кулемин (6) и Артем Минулин (29).

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Барыса», который вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.

По окончании матча «Барыс» не пустил журналистов в раздевалку, сославшись на уважительную причину — из-за эпидемии коронавируса. Так пояснил пресс-аташе клуба Евгений Акманов.

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5:2
3:1, 1:1, 1:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций9.03.2020, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена"
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Вратари
Эдвард ПаскуалеВасилий Кошечкин(Василий Кошечкин)
1-й период
03:08Антон Сагадеев(Егор Петухов)
05:16Николай Кулемин(Андрей Локтионов, Сергей Мозякин)
05:47Даррен Дитц(Дмитрий Гурков, Антон Сагадеев)
14:24Антон Сагадеев(Егор Петухов)
15:07Командный штраф
19:38Роман Любимов
2-й период
25:31Павел Акользин(Дастин Бойд, Аркадий Шестаков)
25:48Леонид Метальников
28:01Артем Минулин(Сергей Мозякин, Никита Пивцакин)
3-й период
56:26Павел Акользин
59:40Павел Акользин(Линус Виделль)
Статистика
4Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
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  • Удаление на 20 минут
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