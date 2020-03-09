«Барыс» испугался коронавируса и не пустил журналистов в раздевалку
Казахстанский «Барыс» отказал журналистам в допуске в раздевалку команды после победы над магнитогорским «Металлургом» в пятом матче серии первого раунда
Казахстанский «Барыс» отказал журналистам в допуске в раздевалку команды после победы над магнитогорским «Металлургом» в пятом матче серии первого раунда
Встреча прошла в
Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Барыса», который вышел во второй раунд
По окончании матча «Барыс» не пустил журналистов в раздевалку, сославшись на уважительную причину —
|Андрей Скабелка
|Илья Воробьев
|Эдвард Паскуале
|Василий Кошечкин(Василий Кошечкин)
|03:08
|Антон Сагадеев(Егор Петухов)
|05:16
|Николай Кулемин(Андрей Локтионов, Сергей Мозякин)
|05:47
|Даррен Дитц(Дмитрий Гурков, Антон Сагадеев)
|14:24
|Антон Сагадеев(Егор Петухов)
|15:07
|Командный штраф
|19:38
|Роман Любимов
|25:31
|Павел Акользин(Дастин Бойд, Аркадий Шестаков)
|25:48
|Леонид Метальников
|28:01
|Артем Минулин(Сергей Мозякин, Никита Пивцакин)
|56:26
|Павел Акользин
|59:40
|Павел Акользин(Линус Виделль)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Роман Гофман(Россия, Москва)