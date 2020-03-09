«Барыс» испугался коронавируса и не пустил журналистов в раздевалку

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась победой «Барыса» со счетом 5:2 (3:1, 1:1, 1:0). Дубли в составе победителей сделали Антон Сагадеев (4-я и 15-я минуты) и Павел Акользин (26, 60), еще одну шайбу забросил Даррен Диц (6). У «Магнитки» отличились Николай Кулемин (6) и Артем Минулин (29).

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Барыса», который вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.

По окончании матча «Барыс» не пустил журналистов в раздевалку, сославшись на уважительную причину — из-за эпидемии коронавируса. Так пояснил пресс-аташе клуба Евгений Акманов.