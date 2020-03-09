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17:39 (мск), источник: Vesti.kz

«У меня и у многих ребят контракт заканчивается». Скабелка — об итогах серии с «Магниткой» и своем уходе из «Барыса»

Главный тренер ХК «Барыс» Андрей Скабелка подвел итоги серии с магнитогорским «Металлургом», по итогам которой его команда прошла во второй раунд Кубка Гагарина, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он отметил на пресс-конференции, что команда опасалась играть с таким соперником, а также прокомментировал слухи о своем уходе.

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Сегодня, 9 марта, его команда разгромила соперника в пятом матче противостояния со счетом 5:2 и выиграла серию 4−1.

— Тяжелая очень серия была. Все практически равные были игры. За исключением, наверное, второй, где «Магнитка» доминировала и практически шансов у нас было очень мало. А так все игры были «от ножа», ребята рубились, и наши, и магнитогорские — никто не хотел уступать. Мы очень опасались первого раунда. Обычно когда ты в сезоне занимаешь высокое место по итогам регулярного чемпионата, ты не хочешь видеть в соперниках «Металлург» магнитогорский в первом раунде. Конечно, мы очень сильно опасались. И я хочу сказать большое спасибо ребятам, что все здорово сработали — в каждом моменте, в каждой смене. Да, ошибались, но была взаимовыручка и плюс Эдди на последнем рубеже очень помогал. Мы очень рады, что продолжаем сезон, что вышли в следующий круг, и ждем соперника.

— В прессе появляются различные слухи о вашем уходе, что Паскуале в «Ак Барс» уйдет. Прокомментируете это? Или это все-таки какие-то информационные войны, традиционные для плей-офф?

— Мне, если честно, нечего сказать. Если помните, в прошлом плей-офф уже написали, что Диц куда-то ушел. Диц же здесь. Нет смысла комментировать слухи. Сезон закончится, там, конечно, будем разбираться. Потому что и у меня контракт заканчивается, и у многих ребят. Но на сегодняшний день мы все — «Барыс». И мы хотим как можно успешнее сыграть.

Барыс
5:2
3:1, 1:1, 1:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций9.03.2020, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 10910 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаИлья Воробьев
Вратари
Эдвард ПаскуалеВасилий Кошечкин(Василий Кошечкин)
1-й период
03:08Антон Сагадеев(Егор Петухов)
05:16Николай Кулемин(Андрей Локтионов, Сергей Мозякин)
05:47Даррен Дитц(Антон Сагадеев, Дмитрий Гурков)
14:24Антон Сагадеев(Егор Петухов)
15:07Командный штраф
19:38Роман Любимов
2-й период
25:31Павел Акользин(Аркадий Шестаков, Дастин Бойд)
25:48Леонид Метальников
28:01Артем Минулин(Сергей Мозякин, Никита Пивцакин)
3-й период
56:26Павел Акользин
59:40Павел Акользин(Виктор Сведберг, Линус Виделль)
Статистика
4Штрафное время4
2Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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