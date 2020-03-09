«У меня и у многих ребят контракт заканчивается». Скабелка — об итогах серии с «Магниткой» и своем уходе из «Барыса»

Сегодня, 9 марта, его команда разгромила соперника в пятом матче противостояния со счетом 5:2 и выиграла серию 4−1.
— Тяжелая очень серия была. Все практически равные были игры. За исключением, наверное, второй, где «Магнитка» доминировала и практически шансов у нас было очень мало. А так все игры были «от ножа», ребята рубились, и наши, и магнитогорские — никто не хотел уступать. Мы очень опасались первого раунда. Обычно когда ты в сезоне занимаешь высокое место по итогам регулярного чемпионата, ты не хочешь видеть в соперниках «Металлург» магнитогорский в первом раунде. Конечно, мы очень сильно опасались. И я хочу сказать большое спасибо ребятам, что все здорово сработали — в каждом моменте, в каждой смене. Да, ошибались, но была взаимовыручка и плюс Эдди на последнем рубеже очень помогал. Мы очень рады, что продолжаем сезон, что вышли в следующий круг, и ждем соперника.
— В прессе появляются различные слухи о вашем уходе, что Паскуале в «Ак Барс» уйдет. Прокомментируете это? Или это все-таки какие-то информационные войны, традиционные для плей-офф?
— Мне, если честно, нечего сказать. Если помните, в прошлом плей-офф уже написали, что Диц куда-то ушел. Диц же здесь. Нет смысла комментировать слухи. Сезон закончится, там, конечно, будем разбираться. Потому что и у меня контракт заканчивается, и у многих ребят. Но на сегодняшний день мы все — «Барыс». И мы хотим как можно успешнее сыграть.