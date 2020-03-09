«У меня и у многих ребят контракт заканчивается». Скабелка — об итогах серии с «Магниткой» и своем уходе из «Барыса»

— Тяжелая очень серия была. Все практически равные были игры. За исключением, наверное, второй, где «Магнитка» доминировала и практически шансов у нас было очень мало. А так все игры были «от ножа», ребята рубились, и наши, и магнитогорские — никто не хотел уступать. Мы очень опасались первого раунда. Обычно когда ты в сезоне занимаешь высокое место по итогам регулярного чемпионата, ты не хочешь видеть в соперниках «Металлург» магнитогорский в первом раунде. Конечно, мы очень сильно опасались. И я хочу сказать большое спасибо ребятам, что все здорово сработали — в каждом моменте, в каждой смене. Да, ошибались, но была взаимовыручка и плюс Эдди на последнем рубеже очень помогал. Мы очень рады, что продолжаем сезон, что вышли в следующий круг, и ждем соперника.