«Поэтому нас так и побили хорошо». Тренер «Металлурга» назвал причины поражения от «Барыса» в плей-офф КХЛ

Сегодня, 9 марта, его казахстанский клуб разгромил «Магнитку» в пятом матче противостояния со счетом 5:2 и выиграл серию 4−1. По словам Воробьева, такой исход серии, потому что он играл с представителями фарм-клуба.

«Барыс» — с победой! В этой серии «Барыс» был мощнее нас. Ну и мы заканчивали уже в два иностранца с ребятами из Кургана (ХК «Зауралье» — фарм-клуб — прим. ред.). Поэтому нас так и побили хорошо, — сказал Воробьев на пресс-конференции.