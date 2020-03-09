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17:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Поэтому нас так и побили хорошо». Тренер «Металлурга» назвал причины поражения от «Барыса» в плей-офф КХЛ

Главный тренер ХК «Металлург» Илья Воробьев, комментируя вылет из плей-офф КХЛ после серии с «Барысом», отметил, что у его команды были проблемы с составом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сегодня, 9 марта, его казахстанский клуб разгромил «Магнитку» в пятом матче противостояния со счетом 5:2 и выиграл серию 4−1. По словам Воробьева, такой исход серии, потому что он играл с представителями фарм-клуба.

«Барыс» — с победой! В этой серии «Барыс» был мощнее нас. Ну и мы заканчивали уже в два иностранца с ребятами из Кургана (ХК «Зауралье» — фарм-клуб — прим. ред.). Поэтому нас так и побили хорошо, — сказал Воробьев на пресс-конференции.

Барыс
5:2
3:1, 1:1, 1:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций9.03.2020, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 10910 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаИлья Воробьев
Вратари
Эдвард ПаскуалеВасилий Кошечкин(Василий Кошечкин)
1-й период
03:08Антон Сагадеев(Егор Петухов)
05:16Николай Кулемин(Андрей Локтионов, Сергей Мозякин)
05:47Даррен Дитц(Антон Сагадеев, Дмитрий Гурков)
14:24Антон Сагадеев(Егор Петухов)
15:07Командный штраф
19:38Роман Любимов
2-й период
25:31Павел Акользин(Аркадий Шестаков, Дастин Бойд)
25:48Леонид Метальников
28:01Артем Минулин(Сергей Мозякин, Никита Пивцакин)
3-й период
56:26Павел Акользин
59:40Павел Акользин(Виктор Сведберг, Линус Виделль)
Статистика
4Штрафное время4
2Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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