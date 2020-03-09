«Поэтому нас так и побили хорошо». Тренер «Металлурга» назвал причины поражения от «Барыса» в плей-офф КХЛ
Главный тренер ХК «Металлург» Илья Воробьев, комментируя вылет из
Главный тренер ХК «Металлург» Илья Воробьев, комментируя вылет из
Сегодня, 9 марта, его казахстанский клуб разгромил «Магнитку» в пятом матче противостояния со счетом 5:2 и выиграл серию 4−1. По словам Воробьева, такой исход серии, потому что он играл с представителями
«Барыс» — с победой! В этой серии «Барыс» был мощнее нас. Ну и мы заканчивали уже в два иностранца с ребятами из Кургана (ХК «Зауралье» —
|Андрей Скабелка
|Илья Воробьев
|Эдвард Паскуале
|Василий Кошечкин(Василий Кошечкин)
|03:08
|Антон Сагадеев(Егор Петухов)
|05:16
|Николай Кулемин(Андрей Локтионов, Сергей Мозякин)
|05:47
|Даррен Дитц(Антон Сагадеев, Дмитрий Гурков)
|14:24
|Антон Сагадеев(Егор Петухов)
|15:07
|Командный штраф
|19:38
|Роман Любимов
|25:31
|Павел Акользин(Аркадий Шестаков, Дастин Бойд)
|25:48
|Леонид Метальников
|28:01
|Артем Минулин(Сергей Мозякин, Никита Пивцакин)
|56:26
|Павел Акользин
|59:40
|Павел Акользин(Виктор Сведберг, Линус Виделль)
|4
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Роман Гофман(Россия, Москва)