Форвард «Барыса» ответил тренеру «Магнитки» за «грязный хоккей» и разобрал победу в серии
Нападающий «Барыса» Егор Петухов в интервью корреспонденту Vesti.kz подвел итоги противостояния с магнитогорским «Металлургом» в первом раунде
Нападающий «Барыса» Егор Петухов в интервью корреспонденту Vesti.kz подвел итоги противостояния с магнитогорским «Металлургом» в первом раунде
По его мнению, матчи были не легкими, так как у команды соперника опытные игроки, которые становились призерами Кубка Гагарина.
— Тяжелая игра была. Хорошо, что забили первыми: отдал передачу Антону, и он реализовал момент. Вообще первый период получился отличным.
— Главный тренер «Металлурга» говорил о том, что в серии «Барыс» местами играл в грязный хоккей. Что думаешь об этом?
— Много что говорят о нас, и думают — вообще без разницы.
— Подведи итог по серии с «Металлургом».
— Наша команда хорошо проявила и показала себя. Но и «Металлург» не был слабым: они два раза выиграли Кубок Гагарина, у них опытные игроки. Мы просто больше забили и действовали так, как должны были.
— Сегодня была одна из самых посещаемых домашних игр сезона — 10 910 болельщиков. Как тебе атмосфера на матче?
— Все было здорово. Спасибо нашим болельщикам за поддержку. Очень приятно играть при полных трибунах. Хотелось бы, чтобы они приходили также и на матчи «регулярки», а не только на
Напомним, в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина «Барыс» обыграл «Металлург» со счетом 5:2, выиграв серию 4−1. Столичная команда вышла во второй раунд
|Андрей Скабелка
|Илья Воробьев
|Эдвард Паскуале
|Василий Кошечкин(Василий Кошечкин)
|03:08
|Антон Сагадеев(Егор Петухов)
|05:16
|Николай Кулемин(Андрей Локтионов, Сергей Мозякин)
|05:47
|Даррен Дитц(Антон Сагадеев, Дмитрий Гурков)
|14:24
|Антон Сагадеев(Егор Петухов)
|15:07
|Командный штраф
|19:38
|Роман Любимов
|25:31
|Павел Акользин(Аркадий Шестаков, Дастин Бойд)
|25:48
|Леонид Метальников
|28:01
|Артем Минулин(Сергей Мозякин, Никита Пивцакин)
|56:26
|Павел Акользин
|59:40
|Павел Акользин(Виктор Сведберг, Линус Виделль)
|4
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Роман Гофман(Россия, Москва)