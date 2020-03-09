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19:14 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард «Барыса» ответил тренеру «Магнитки» за «грязный хоккей» и разобрал победу в серии

Нападающий «Барыса» Егор Петухов в интервью корреспонденту Vesti.kz подвел итоги противостояния с магнитогорским «Металлургом» в первом раунде плей-офф КХЛ.

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По его мнению, матчи были не легкими, так как у команды соперника опытные игроки, которые становились призерами Кубка Гагарина.

— Тяжелая игра была. Хорошо, что забили первыми: отдал передачу Антону, и он реализовал момент. Вообще первый период получился отличным.

— Главный тренер «Металлурга» говорил о том, что в серии «Барыс» местами играл в грязный хоккей. Что думаешь об этом?

— Много что говорят о нас, и думают — вообще без разницы.

— Подведи итог по серии с «Металлургом».

— Наша команда хорошо проявила и показала себя. Но и «Металлург» не был слабым: они два раза выиграли Кубок Гагарина, у них опытные игроки. Мы просто больше забили и действовали так, как должны были.

— Сегодня была одна из самых посещаемых домашних игр сезона — 10 910 болельщиков. Как тебе атмосфера на матче?

— Все было здорово. Спасибо нашим болельщикам за поддержку. Очень приятно играть при полных трибунах. Хотелось бы, чтобы они приходили также и на матчи «регулярки», а не только на плей-офф.

Напомним, в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина «Барыс» обыграл «Металлург» со счетом 5:2, выиграв серию 4−1. Столичная команда вышла во второй раунд плей-офф.

Барыс
5:2
3:1, 1:1, 1:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций9.03.2020, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 10910 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаИлья Воробьев
Вратари
Эдвард ПаскуалеВасилий Кошечкин(Василий Кошечкин)
1-й период
03:08Антон Сагадеев(Егор Петухов)
05:16Николай Кулемин(Андрей Локтионов, Сергей Мозякин)
05:47Даррен Дитц(Антон Сагадеев, Дмитрий Гурков)
14:24Антон Сагадеев(Егор Петухов)
15:07Командный штраф
19:38Роман Любимов
2-й период
25:31Павел Акользин(Аркадий Шестаков, Дастин Бойд)
25:48Леонид Метальников
28:01Артем Минулин(Сергей Мозякин, Никита Пивцакин)
3-й период
56:26Павел Акользин
59:40Павел Акользин(Виктор Сведберг, Линус Виделль)
Статистика
4Штрафное время4
2Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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