Форвард «Барыса» ответил тренеру «Магнитки» за «грязный хоккей» и разобрал победу в серии

По его мнению, матчи были не легкими, так как у команды соперника опытные игроки, которые становились призерами Кубка Гагарина.

— Тяжелая игра была. Хорошо, что забили первыми: отдал передачу Антону, и он реализовал момент. Вообще первый период получился отличным.

— Главный тренер «Металлурга» говорил о том, что в серии «Барыс» местами играл в грязный хоккей. Что думаешь об этом?

— Много что говорят о нас, и думают — вообще без разницы.

— Подведи итог по серии с «Металлургом».

— Наша команда хорошо проявила и показала себя. Но и «Металлург» не был слабым: они два раза выиграли Кубок Гагарина, у них опытные игроки. Мы просто больше забили и действовали так, как должны были.

— Сегодня была одна из самых посещаемых домашних игр сезона — 10 910 болельщиков. Как тебе атмосфера на матче?

— Все было здорово. Спасибо нашим болельщикам за поддержку. Очень приятно играть при полных трибунах. Хотелось бы, чтобы они приходили также и на матчи «регулярки», а не только на плей-офф.