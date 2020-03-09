«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Авангард» и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ

В составе уфимцев отличились Петр Хохряков (7-я и 56-я минуты), Филип Ларсен (31), Владимир Жарков (35), Сакари Маннинен (46) и Владислав Картаев (49). У «Авангарда» шайбами отметились Павел Дедунов (6-я минута), Вилле Покка (23) и Сергей Шумаков (58).
В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, во всех сильнее был «Авангард». Команды в пятый раз встретились в плей-офф. В 2009 году в первом раунде победил «Авангард» (3−1), также омский клуб прошел «Салават Юлаев» в 2019 году в полуфинале Кубка Гагарина (4−2), в 2016-м команда из Уфы победила во втором раунде (4−3), с таким же счетом «Салават Юлаев» взял верх в первом раунде плей-офф в 2018 году.
«Авангард» только один раз не выступал в плей-офф (в сезоне-2013/14), дважды клуб выходил в финал Кубка Гагарина (2012, 2019), оба раза команда проиграла. «Салават Юлаев» во всех сезонах выходил в плей-офф, в сезоне-2010/11 клуб стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале подмосковный «Атлант» (4−1).
Счет в серии стал 3−2 в пользу «Салавата Юлаева». Шестой матч пройдет 11 марта в Уфе.