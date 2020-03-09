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20:07 (мск), источник: ТАСС

«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Авангард» и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ

ТАСС, 9 марта. Уфимский «Салават Юлаев» победил в гостях омский «Авангард» со счетом 6:3 в пятом матче первого раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Балашиха» в присутствии 5254 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе уфимцев отличились Петр Хохряков (7-я и 56-я минуты), Филип Ларсен (31), Владимир Жарков (35), Сакари Маннинен (46) и Владислав Картаев (49). У «Авангарда» шайбами отметились Павел Дедунов (6-я минута), Вилле Покка (23) и Сергей Шумаков (58).

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, во всех сильнее был «Авангард». Команды в пятый раз встретились в плей-офф. В 2009 году в первом раунде победил «Авангард» (3−1), также омский клуб прошел «Салават Юлаев» в 2019 году в полуфинале Кубка Гагарина (4−2), в 2016-м команда из Уфы победила во втором раунде (4−3), с таким же счетом «Салават Юлаев» взял верх в первом раунде плей-офф в 2018 году.

«Авангард» только один раз не выступал в плей-офф (в сезоне-2013/14), дважды клуб выходил в финал Кубка Гагарина (2012, 2019), оба раза команда проиграла. «Салават Юлаев» во всех сезонах выходил в плей-офф, в сезоне-2010/11 клуб стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале подмосковный «Атлант» (4−1).

Счет в серии стал 3−2 в пользу «Салавата Юлаева». Шестой матч пройдет 11 марта в Уфе.

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Авангард
3:6
1:1, 1:2, 1:3
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций9.03.2020, 17:00 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха"
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Боб ХартлиНиколай Цулыгин
Вратари
Игорь Бобков(Игорь Бобков)Юха Метсола
1-й период
04:37Коди Фрэнсон
05:22Павел Дедунов(Вилле Покка)
06:16Петр Хохряков(Александр Кадейкин, Илья Крикунов)
12:47Григорий Панин
12:47Григорий Панин
15:27Тэйлор Бек
2-й период
22:33Вилле Покка(Алексей Емелин)
25:56Сергей Широков
25:56Григорий Панин
25:56Григорий Панин
28:29Кирилл Семенов
30:15Филип Ларсен(Линус Умарк, Сакари Маннинен)
34:42Владимир Жарков(Александр Кадейкин, Захар Арзамасцев)
37:35Александр Кадейкин
38:09Сергей Шумаков
3-й период
40:18Александр Кадейкин
45:22Сакари Маннинен(Филип Ларсен, Линус Умарк)
46:53Михаил Пашнин
48:00Владислав Картаев
55:20Петр Хохряков(Владимир Жарков)
57:28Сергей Шумаков(Семен Кошелев)
Статистика
10Штрафное время22
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
1Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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