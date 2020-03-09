«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Авангард» и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, во всех сильнее был «Авангард». Команды в пятый раз встретились в плей-офф. В 2009 году в первом раунде победил «Авангард» (3−1), также омский клуб прошел «Салават Юлаев» в 2019 году в полуфинале Кубка Гагарина (4−2), в 2016-м команда из Уфы победила во втором раунде (4−3), с таким же счетом «Салават Юлаев» взял верх в первом раунде плей-офф в 2018 году.