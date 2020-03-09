«Локомотив» обыграл «Йокерит» и сократил отставание до минимума в серии плей-офф КХЛ

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У «Локомотива» отличились Павел Кудрявцев (10-я минута), Григорий Денисенко (43), Стефан Да Коста (47) и Артур Каюмов (57). В составе «Йокерита» голами отметились Антти Пильстрём (16) и Ессе Йоэнсуу (18).

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Йокерита». «Локомотив» уступал в серии со счетом 0−3. Следующий матч пройдет 11 марта в Ярославле.

В шести очных встречах регулярного чемпионата этого сезона «Йокерит» дважды одержал победу и четыре раза проиграл. «Йокерит» и «Локомотив» ни разу не пересекались в Кубке Гагарина.