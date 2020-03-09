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22:23 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» обыграл «Йокерит» и сократил отставание до минимума в серии плей-офф КХЛ

ТАСС, 9 марта. Ярославский «Локомотив» обыграл хельсинкский «Йокерит» со счетом 4:2 в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Хельсинки на «Хартвалл-Арене» в присутствии 7903 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

У «Локомотива» отличились Павел Кудрявцев (10-я минута), Григорий Денисенко (43), Стефан Да Коста (47) и Артур Каюмов (57). В составе «Йокерита» голами отметились Антти Пильстрём (16) и Ессе Йоэнсуу (18).

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Йокерита». «Локомотив» уступал в серии со счетом 0−3. Следующий матч пройдет 11 марта в Ярославле.

В шести очных встречах регулярного чемпионата этого сезона «Йокерит» дважды одержал победу и четыре раза проиграл. «Йокерит» и «Локомотив» ни разу не пересекались в Кубке Гагарина.

Финский клуб выходил в плей-офф во всех сезонах, в которых выступал в КХЛ (шесть раз), дважды команда доходила до второго раунда. Лучшим результатом ярославцев является выход в финал в сезоне-2008/09, где команда проиграла казанскому «Ак Барсу» (счет в серии — 3−4). В двух последних сезонах клуб доходил до второго раунда.

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2:4
2:1, 0:0, 0:3
Локомотив
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций9.03.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"Хартвалл Арена"
Главные тренеры
Лаури МарьямякиМайк Пелино
Вратари
Янис КалниньшИлья Коновалов
1-й период
02:05Вели-Матти Савинайнен
06:39Никита Черепанов
09:09Павел Кудрявцев(Роман Савченко, Рушан Рафиков)
15:28Антти Пильстрем(Стив Мозес, Ахти Оксанен)
17:29Йессе Йоэнсуу(Давид Скленичка, Петер Регин)
2-й период
23:01Павел Кудрявцев
26:04Марко Анттила
32:35Йон Норман
35:37Александр Свитов
3-й период
40:43Микко II Лехтонен
42:54Григорий Денисенко(Роман Савченко)
44:29Никлас Йенсен
46:36Стефан Да Коста(Андрей Марков, Владимир Ткачев)
46:45Петер Регин
52:52Антон Ландер
56:32Артур Каюмов(Никита Черепанов)
Статистика
12Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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