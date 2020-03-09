«Локомотив» обыграл «Йокерит» и сократил отставание до минимума в серии плей-офф КХЛ

У «Локомотива» отличились Павел Кудрявцев (10-я минута), Григорий Денисенко (43), Стефан Да Коста (47) и Артур Каюмов (57). В составе «Йокерита» голами отметились Антти Пильстрём (16) и Ессе Йоэнсуу (18).
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Йокерита». «Локомотив» уступал в серии со счетом 0−3. Следующий матч пройдет 11 марта в Ярославле.
В шести очных встречах регулярного чемпионата этого сезона «Йокерит» дважды одержал победу и четыре раза проиграл. «Йокерит» и «Локомотив» ни разу не пересекались в Кубке Гагарина.
Финский клуб выходил в плей-офф во всех сезонах, в которых выступал в КХЛ (шесть раз), дважды команда доходила до второго раунда. Лучшим результатом ярославцев является выход в финал в сезоне-2008/09, где команда проиграла казанскому «Ак Барсу» (счет в серии — 3−4). В двух последних сезонах клуб доходил до второго раунда.