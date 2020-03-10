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19:41 (мск), источник: ТАСС

«Сибирь» обыграла «Автомобилист» и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ

ТАСС, 10 марта. Новосибирская «Сибирь» в гостях обыграла екатеринбургский «Автомобилист «со счетом 2:1 в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Уралец» в присутствии 5300 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Заброшенными шайбами в составе «Сибири» отметились Дмитрий Саюстов (17-я минута) и Евгений Чесалин (25), у «Автомобилиста» отличился Павел Дацюк (41). Защитник новосибирского клуба Александр Логинов отметился результативной передачей в эпизоде с шайбой Саюстова, которая стала для него 100-й в матчах лиги. Всего на его счету 512 матчей и 149 очков.

«Сибирь» выиграла серию со счетом 4−1. Во втором раунде плей-офф клуб сыграет с казанским «Ак Барсом» или «Барысом» из Нур-Султуна. Соперник «Сибири» определится по итогам серии омского «Авангарда» и уфимского «Салавата Юлаева» («Салават Юлаев» ведет в серии со счетом 3−2, шестой пройдет в Уфе в среду). Если во второй раунд выйдет «Авангард», «Сибирь» сыграет с «Ак Барсом», если «Салават Юлаев» — с «Барысом».

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победила «Сибирь», в одном — «Автомобилист». «Сибирь» и «Автомобилист» ни разу не встречались между собой в матчах плей-офф.

«Сибирь» по итогам регулярных чемпионатов шесть раз участвовала в матчах на вылет, лучшим результатом новосибирской команды стал выход в полуфинал в сезоне-2014/15, где «Сибирь» проиграла казанскому «Ак Барсу» (1−4). «Сибирь» в четвертый раз сыграет во втором раунде плей-офф, три предыдущих раз новосибирский клуб встречался на этой стадии с магнитогорским «Металлургом». «Автомобилист» в седьмой раз участвовал в плей-офф КХЛ, лучшим достижением клуба является выход в четвертьфинал в сезоне-2018/19, где он уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 1−4 в серии.

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14 февраля© Ньюстюб
Автомобилист
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0:1, 0:1, 1:0
Сибирь
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций10.03.2020, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец"
Главные тренеры
Андрей МартемьяновНиколай Заварухин
Вратари
Якуб КоваржХарри Сятери
1-й период
15:10Никита Трямкин
16:22Дмитрий Саюстов(Александр Логинов, Александр Шаров)
17:22Николай Тимашов
2-й период
24:16Евгений Чесалин(Никита Михайлов)
24:45Максим Березин
31:15Артем Гареев
36:40Алексей Яковлев
3-й период
40:00Данил Романцев
40:44Павел Дацюк(Максим Березин, Денис Бодров)
47:29Дэн Секстон
53:10Евгений Чесалин
56:35Артем Гареев
Статистика
10Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
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  • Удаление на 20 минут
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