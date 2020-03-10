«Сибирь» обыграла «Автомобилист» и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ

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Заброшенными шайбами в составе «Сибири» отметились Дмитрий Саюстов (17-я минута) и Евгений Чесалин (25), у «Автомобилиста» отличился Павел Дацюк (41). Защитник новосибирского клуба Александр Логинов отметился результативной передачей в эпизоде с шайбой Саюстова, которая стала для него 100-й в матчах лиги. Всего на его счету 512 матчей и 149 очков.

«Сибирь» выиграла серию со счетом 4−1. Во втором раунде плей-офф клуб сыграет с казанским «Ак Барсом» или «Барысом» из Нур-Султуна. Соперник «Сибири» определится по итогам серии омского «Авангарда» и уфимского «Салавата Юлаева» («Салават Юлаев» ведет в серии со счетом 3−2, шестой пройдет в Уфе в среду). Если во второй раунд выйдет «Авангард», «Сибирь» сыграет с «Ак Барсом», если «Салават Юлаев» — с «Барысом».

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победила «Сибирь», в одном — «Автомобилист». «Сибирь» и «Автомобилист» ни разу не встречались между собой в матчах плей-офф.