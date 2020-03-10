Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Спартак
41
Хоккей. НХЛ
11.03
Торонто Мэйпл Ливз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
11.03
Монреаль Канадиенс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
11.03
Нью-Джерси Дэвилз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
11.03
Филадельфия Флайерз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
11.03
Детройт Ред Уингз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
11.03
Даллас Старз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Сибирь
12
Хоккей. НХЛ
11.03
Ванкувер Кэнакс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
11.03
Анахайм Дакс
Оттава Сенаторз
Все события
Фоторепортажи
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
11«Реал» уступил «Ман Сити» в Лиге чемпионов
22:24 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» одержало третью победу в серии плей-офф КХЛ против «Спартака»

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 4:1 дома обыграло столичный «Спартак» в пятом матче первого раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 7112 зрителей.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Заброшенными шайбами у хозяев отметились Вадим Шипачев (39-я минута), Максим Афиногенов (48), Игорь Полыгалов (58) и Дмитрий Яшкин (60), две последние шайбы были заброшены в пустые ворота. В составе гостей отличился Патрик Херсли (58). Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш провел 400-й матч в КХЛ и сделал голевую передачу, всего в лиге он набрал 244 очка (101 гол + 143 результативные передачи). Афиногенов забросил первую шайбу в плей-офф с 2012 года.

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Динамо». Следующий матч запланирован на льду «Спартака» 12 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, «Динамо» одержало победы во всех встречах. В плей-офф «Спартак» и «Динамо» встречались один раз — в сезоне-2010/11 в первом раунде победу одержал «Спартак» со счетом 3−1 в серии.

«Динамо» лишь один раз не сумело по итогам регулярного чемпионата выйти в плей-офф КХЛ — в сезоне-2017/18, клуб дважды выигрывал Кубок Гагарина (2012, 2013). «Спартак» вышел в плей-офф КХЛ в третий раз подряд и в шестой раз в общей сложности. Красно-белые ни разу не проходили дальше первого раунда, в прошлом году «Спартак» в серии до четырех побед уступил петербургскому СКА со счетом 2−4. «Динамо» в прошлом сезоне дошло до второго раунда, где уступило московскому ЦСКА (1−4).

Читайте также
На что претендует «Спартак» в КХЛ, как работает Знарок. Онлайн с Шевченко, Зислисом и Даугавиньшем
Во время загрузки произошла ошибка.
27 ноября 2019© Ньюстюб
ХК Динамо
4:1
0:0, 1:0, 3:1
Спартак
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций10.03.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"ВТБ Арена"
Главные тренеры
Владимир КрикуновОлег Знарок
Вратари
Александр ЕременкоНикита Беспалов(Никита Беспалов, Никита Беспалов, Никита Беспалов)
1-й период
08:04Вадим Шипачев
17:28Ансель Галимов
2-й период
25:10Командный штраф
33:56Михаил Григорьев
38:00Вадим Шипачев(Дмитрий Яшкин, Андре Петерссон)
3-й период
47:38Максим Афиногенов(Андрей Алексеев)
48:06Вадим Шипачев
49:43Вячеслав Кулемин
49:43Мартиньш Карсумс
55:21Семен Панкратов
56:50Дмитрий Яшкин
57:03Патрик Херсли(Каспарс Даугавиньш, Андрей Кутейкин)
57:47Игорь Полыгалов
59:21Дмитрий Яшкин
Статистика
12Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЭдуард Одиньш(Латвия, Рига)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ХК Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
Коронавирус vs европейский футбол: смертельная схватка
«Не мальчик для битья»: Емельяненко рассказал о бое с Кадыровым
Кокорин: «Зенит» так и не заплатил оклад в 18 тысяч рублей
В США раскрыли крупную допинговую схему
Без шансов для команды Черышева: прогноз на матч «Валенсии»
В Москве отменят спортмероприятия численностью выше 5000 человек
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь