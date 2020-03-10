«Динамо» одержало третью победу в серии плей-офф КХЛ против «Спартака»

Заброшенными шайбами у хозяев отметились Вадим Шипачев (39-я минута), Максим Афиногенов (48), Игорь Полыгалов (58) и Дмитрий Яшкин (60), две последние шайбы были заброшены в пустые ворота. В составе гостей отличился Патрик Херсли (58). Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш провел 400-й матч в КХЛ и сделал голевую передачу, всего в лиге он набрал 244 очка (101 гол + 143 результативные передачи). Афиногенов забросил первую шайбу в плей-офф с 2012 года.
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Динамо». Следующий матч запланирован на льду «Спартака» 12 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек.
В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, «Динамо» одержало победы во всех встречах. В плей-офф «Спартак» и «Динамо» встречались один раз — в сезоне-2010/11 в первом раунде победу одержал «Спартак» со счетом 3−1 в серии.
«Динамо» лишь один раз не сумело по итогам регулярного чемпионата выйти в плей-офф КХЛ — в сезоне-2017/18, клуб дважды выигрывал Кубок Гагарина (2012, 2013). «Спартак» вышел в плей-офф КХЛ в третий раз подряд и в шестой раз в общей сложности. Красно-белые ни разу не проходили дальше первого раунда, в прошлом году «Спартак» в серии до четырех побед уступил петербургскому СКА со счетом 2−4. «Динамо» в прошлом сезоне дошло до второго раунда, где уступило московскому ЦСКА (1−4).