«Динамо» одержало третью победу в серии плей-офф КХЛ против «Спартака»

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Заброшенными шайбами у хозяев отметились Вадим Шипачев (39-я минута), Максим Афиногенов (48), Игорь Полыгалов (58) и Дмитрий Яшкин (60), две последние шайбы были заброшены в пустые ворота. В составе гостей отличился Патрик Херсли (58). Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш провел 400-й матч в КХЛ и сделал голевую передачу, всего в лиге он набрал 244 очка (101 гол + 143 результативные передачи). Афиногенов забросил первую шайбу в плей-офф с 2012 года.

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Динамо». Следующий матч запланирован на льду «Спартака» 12 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, «Динамо» одержало победы во всех встречах. В плей-офф «Спартак» и «Динамо» встречались один раз — в сезоне-2010/11 в первом раунде победу одержал «Спартак» со счетом 3−1 в серии.