«Нет ни у кого в КХЛ». Форвард «Барыса» — о двух мастерах в команде и следующем сопернике в плей-офф

Источник: РИА "Новости"

— Дмитрий, поздравляю вас с победой и выходом в следующий раунд! Прокомментируйте итог игры?

— Спасибо большое. Забили в начале, была сумасшедшая поддержка. То, что вели 3:1 в серии, дало дополнительный психологический импульс. Полностью контролировали ход встречи.

— Несколько лет назад «Барыс» уже вел 3−1 в серии, но потом упустил ее. Понятно, что уже другая команда сейчас, но были об этом разговоры внутри команды?

— Да, кто-то сказал, что был такой опыт. В голове его никто не держал. Все много раз поменялось, поэтому мы концентрировались на своей игре.

— В первой выездной игре текущей серии вы неожиданно играли во втором звене вместе с Бойдом и Старченко. Как вам этот опыт?

— Бойд и Старченко — большие мастера. С ними было очень комфортно играть. Хотя у нас вся команда мастеров, слабых хоккеистов нет.

— Ваше звено было очень активно: дубль Сагадеева, две передачи у Петухова. Откуда такая заряженность именно в последнем матче?

— Мы играли таким составом конец «регулярки», поэтому уже неплохо знаем, кто что должен делать. Касательно игры, были готовы показывать то, что умеем. Понимали, что очень важно было закончить серию при своих трибунах, так что мотивация была запредельная.

— Что Андрей Скабелка сказал в раздевалке после выхода в следующий раунд?

— «Все молодчики». (улыбается) Сказал, смотреть только вперед, задача у нас — проходить как можно дальше, так что еще ничего не выполнили. Сейчас немного отдохнем и будем дальше готовиться.

— Есть для вас значение, с кем играть во втором раунде: с «Сибирью» или «Авангардом»?

— В плей-офф уже нет разницы, какая команда. Будем по факту смотреть и готовиться. Тренерский штаб всегда просит отталкиваться только от своей игры.

— На матче было наибольшее число зрителей в этой серии. Хотите что-то сказать болельщикам?

— Бешеная атмосфера на трибунах была, такой поддержки, как у нас, нет ни у кого в КХЛ. Когда полная арена — мурашки по коже. В конце матча, когда трибуны скандировали: «Молодцы!» — такое завораживает.

«Барыс» стал четвертым участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Ранее свои серии выиграли питерский СКА, казанский «Ак Барс» и московский ЦСКА.