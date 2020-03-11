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13:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Металлург»: Воробьев продолжит работу на посту главного тренера клуба

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Илья Воробьев продолжит работу на посту главного тренера «Металлурга», заявил первый вице-президент, директор магнитогорской команды Сергей Ласьков.

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Источник: РИА "Новости"

«Металлург» по итогам «регулярки» смог пробиться в плей-офф КХЛ, но уступил уже в 1/8 финала Кубка Гагарина казахстанскому «Барысу» (1−4).

«Мы провели двухчасовую встречу с нашим президентом — Виктором Филипповичем Рашниковым, многое обсудили, он в курсе всех дел и имеет четкое понимание происходящего. Впереди нам предстоит большая кадровая работа, но уже сегодня можно говорить о том, что Илья Петрович Воробьев продолжит работу на посту главного тренера “Металлурга” — к нему, как к специалисту, есть доверие, у него богатый опыт работы, и у него есть четкий план, как вывести главную команду из затяжного кризиса», — цитирует Ласькова сайт «Металлурга».

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«Давайте смотреть правде в глаза: вылет в первом раунде плей-офф один сезон — результат ошибок конкретного года, вылет в первом раунде два сезона подряд — следствие ошибочных решений, которые накапливались года три. После финала 2017 года результат пошел на спад, причем резко, это было видно даже по ходу следующего регулярного чемпионата, и нужно было начинать системно решать вопросы, а не пользоваться походом точечных кадровых решений. Да, есть целый комплекс проблем, которые необходимо решать, их накопилось много, и дело не только в составе игроков команды мастеров, а в структуре клуба в целом, в его внутреннем устройстве и функционировании, упущены моменты развития и соответствия современным методам работы», — добавил Ласьков.

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