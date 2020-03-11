«Металлург»: Воробьев продолжит работу на посту главного тренера клуба
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Илья Воробьев продолжит работу на посту главного тренера «Металлурга», заявил первый
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Илья Воробьев продолжит работу на посту главного тренера «Металлурга», заявил первый
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«Мы провели двухчасовую встречу с нашим президентом — Виктором Филипповичем Рашниковым, многое обсудили, он в курсе всех дел и имеет четкое понимание происходящего. Впереди нам предстоит большая кадровая работа, но уже сегодня можно говорить о том, что Илья Петрович Воробьев продолжит работу на посту главного тренера “Металлурга” — к нему, как к специалисту, есть доверие, у него богатый опыт работы, и у него есть четкий план, как вывести главную команду из затяжного кризиса», — цитирует Ласькова сайт «Металлурга».
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