«Металлург»: Воробьев продолжит работу на посту главного тренера клуба

«Мы провели двухчасовую встречу с нашим президентом — Виктором Филипповичем Рашниковым, многое обсудили, он в курсе всех дел и имеет четкое понимание происходящего. Впереди нам предстоит большая кадровая работа, но уже сегодня можно говорить о том, что Илья Петрович Воробьев продолжит работу на посту главного тренера “Металлурга” — к нему, как к специалисту, есть доверие, у него богатый опыт работы, и у него есть четкий план, как вывести главную команду из затяжного кризиса», — цитирует Ласькова сайт «Металлурга».

«Давайте смотреть правде в глаза: вылет в первом раунде плей-офф один сезон — результат ошибок конкретного года, вылет в первом раунде два сезона подряд — следствие ошибочных решений, которые накапливались года три. После финала 2017 года результат пошел на спад, причем резко, это было видно даже по ходу следующего регулярного чемпионата, и нужно было начинать системно решать вопросы, а не пользоваться походом точечных кадровых решений. Да, есть целый комплекс проблем, которые необходимо решать, их накопилось много, и дело не только в составе игроков команды мастеров, а в структуре клуба в целом, в его внутреннем устройстве и функционировании, упущены моменты развития и соответствия современным методам работы», — добавил Ласьков.