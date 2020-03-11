Стали известны даты всех матчей «Барыса» во втором раунде плей-офф КХЛ
Определены даты всех матчей казахстанского «Барыса» во втором раунде
Определены даты всех матчей казахстанского «Барыса» во втором раунде
Так, борьбу за выход в финал Кубка Гагарина в Восточной конференции подопечные Андрея Скабелки начнут на своем льду. Матчи состоятся на «Барыс Арене» 17 и 19 марта. Затем столичная команда проведет две игры на выезде (21 и 23 марта).
В случае необходимости «Барыс» проведет еще три матча: 25-го марта в
Напомним, на старте Кубка Гагарина команда Скабелки обыграла магнитогорский «Металлург» со счетом 4−1 в серии. Следующий соперник «Барыса» определится позднее.
За 12 сезонов в КХЛ «Барыс» в десятый раз пробился в