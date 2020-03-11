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12:12 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны даты всех матчей «Барыса» во втором раунде плей-офф КХЛ

Определены даты всех матчей казахстанского «Барыса» во втором раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Так, борьбу за выход в финал Кубка Гагарина в Восточной конференции подопечные Андрея Скабелки начнут на своем льду. Матчи состоятся на «Барыс Арене» 17 и 19 марта. Затем столичная команда проведет две игры на выезде (21 и 23 марта).

В случае необходимости «Барыс» проведет еще три матча: 25-го марта в Нур-Султане, 27-го марта на выезде и 29-го опять дома.

Напомним, на старте Кубка Гагарина команда Скабелки обыграла магнитогорский «Металлург» со счетом 4−1 в серии. Следующий соперник «Барыса» определится позднее.

За 12 сезонов в КХЛ «Барыс» в десятый раз пробился в плей-офф. Лучший результат клуба в Кубке Гагарина — второй раунд, куда он добирался в 2014, 2017 и 2019 годах.

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