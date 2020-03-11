ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи второй раунда плей-офф

«Дорогие друзья! В связи с указом мэра Москвы “О внесении изменений в указ мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ”, мы приостановили продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф Кубка Гагарина-2019/20, — говорится в сообщении на сайте московских армейцев. — Данным указом посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, ограничено — не более 5 000 участников и болельщиков. Волноваться нет смысла! Как только мы внесем изменения в билетную программу, вы вновь сможете приобрести билеты на матчи любимой команды».