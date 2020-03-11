ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи второй раунда плей-офф
ЦСКА приостановил продажу на матчи второй раунда
ЦСКА приостановил продажу на матчи второй раунда
Об этом сообщает
«Дорогие друзья! В связи с указом мэра Москвы “О внесении изменений в указ мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ”, мы приостановили продажу билетов на матчи второго раунда
В Москве ввели запрет проведения массовых мероприятий с числом участников свыше 5 000 человек в связи с распространением коронавирусной инфекции, ограничение действует до 10 апреля. Об этом говорится в указе мэра столицы России Сергея Собянина.
В первом раунде
В Москве введен запрет на