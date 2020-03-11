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20:19 (мск), источник: Vesti.kz

Определился соперник «Барыса» по полуфиналу плей-офф Восточной конференции КХЛ

Соперником «Барыса» по второму раунду плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стала «Сибирь» из Новосибирска, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Это определилось сегодня, 11 марта, после того как уфимский «Салават Юлаев» выиграл шестой матч с омским «Авангардом» (4:1) и победил в серии с общим счетом 4−2.

Борьбу за выход в финал Восточной конференции казахстанский клуб начнет на своем льду. Матчи состоятся на «Барыс Арене» 17 и 19 марта. Затем подопечные Андрея Скабелки проведут две игры в Новосибирске — 21 и 23 марта.

В случае необходимости «Барыс» проведет еще три матча: 25 марта в Нур-Султане, 27 марта на выезде и 29-го опять дома. Серия продлится до четырех побед.

Напомним, на старте Кубка Гагарина команда Скабелки обыграла магнитогорский «Металлург» со счетом 4−1 в серии. «Сибирь» же выбила екатеринбургский «Автомобилист», за который выступает форвард сборной Казахстана Найджел Доус, также со счетом 4−1.

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