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20:10 (мск), источник: ТАСС

«Салават Юлаев» выбил в первом раунде плей-офф КХЛ финалиста Кубка Гагарина «Авангард»

ТАСС, 11 марта. Уфимский «Салават Юлаев» на своей площадке обыграл со счетом 4:1 омский «Авангард» в шестом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Уфа-Арене» в присутствии 8070 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей голами отметились Сакари Маннинен (16-я минута), Тему Хартикайнен (18), Дмитрий Кугрышев (31) и Эдуард Гиматов (59). У «Авангарда» шайба на счету Александра Яремчука (24).

«Салават Юлаев» выиграл серию до четырех побед со счетом 4−2.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, четырежды выиграл «Авангард». Команды в пятый раз встретились в плей-офф. В 2009 году в первом раунде победил «Авангард» (3−1), также омский клуб прошел «Салават Юлаев» в 2019 году в полуфинале Кубка Гагарина (4−2), в 2016-м команда из Уфы победила во втором раунде (4−3), с таким же счетом «Салават Юлаев» взял верх в первом раунде плей-офф в 2018 году.

«Авангард» только один раз не выступал в плей-офф (в сезоне-2013/14), дважды клуб выходил в финал Кубка Гагарина (2012, 2019), оба раза команда проиграла. «Салават Юлаев» во всех сезонах выходил в плей-офф, в сезоне-2010/11 клуб стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале подмосковный «Атлант» (4−1). Команда в восьмой из 12 раз вышла во второй раунд плей-офф.

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25 ноября 2019© Ньюстюб
Салават Юлаев
4:1
2:0, 1:1, 1:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций11.03.2020, 17:00 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена"
Главные тренеры
Николай ЦулыгинБоб Хартли
Вратари
Юха МетсолаИгорь Бобков(Эмиль Гарипов, Эмиль Гарипов)
1-й период
02:26Михаил Пашнин
08:32Данил Башкиров
15:09Сакари Маннинен(Линус Умарк)
15:17Тэйлор Бек
17:01Теему Хартикайнен(Линус Умарк, Захар Арзамасцев)
2-й период
23:20Александр Яремчук(Алексей Терещенко, Свен Андригетто)
30:57Дмитрий Кугрышев(Максим Майоров)
33:32Захар Арзамасцев
39:56Сакари Маннинен
3-й период
49:16Алексей Емелин
49:48Дмитрий Кугрышев
55:23Сакари Маннинен
58:57Эдуард Гиматов
Статистика
14Штрафное время4
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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