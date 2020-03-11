«Салават Юлаев» выбил в первом раунде плей-офф КХЛ финалиста Кубка Гагарина «Авангард»

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В составе победителей голами отметились Сакари Маннинен (16-я минута), Тему Хартикайнен (18), Дмитрий Кугрышев (31) и Эдуард Гиматов (59). У «Авангарда» шайба на счету Александра Яремчука (24).

«Салават Юлаев» выиграл серию до четырех побед со счетом 4−2.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, четырежды выиграл «Авангард». Команды в пятый раз встретились в плей-офф. В 2009 году в первом раунде победил «Авангард» (3−1), также омский клуб прошел «Салават Юлаев» в 2019 году в полуфинале Кубка Гагарина (4−2), в 2016-м команда из Уфы победила во втором раунде (4−3), с таким же счетом «Салават Юлаев» взял верх в первом раунде плей-офф в 2018 году.