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21:31 (мск), источник: ТАСС

«Йокерит» обыграл «Локомотив» и сыграет со СКА во втором раунде плей-офф КХЛ

ТАСС, 11 марта. Финский «Йокерит» со счетом 5:1 обыграл ярославский «Локомотив» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене в Ярославле в присутствии 7 тыс. зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе гостей шайбы забросили Хенрик Хаапала (2-я минута), Вели-Матти Савинайнен (19), Антти Пильстрём (49), Никлас Енсен (53) и Оливер Лауридсен (57). У «Локомотива» гол на счету Стефана Да Косты (4).

«Йокерит» выиграл серию со счетом 4−2. Во втором раунде команда сыграет с петербургским СКА, который был сильнее подольского «Витязя» (4−0).

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«Йокерит» и «Локомотив» в первый раз пересеклись в Кубке Гагарина. В шести очных встречах регулярного чемпионата этого сезона «Йокерит» дважды одержал победу и четыре раза проиграл.

Финский клуб выходил в плей-офф во всех сезонах, в которых выступал в КХЛ (шесть раз), команда в третий раз дошла до второго раунда. Лучшим результатом ярославцев является выход в финал в сезоне-2008/09, где команда проиграла казанскому «Ак Барсу» (3−4). В двух последних сезонах клуб доходил до второго раунда.

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4 февраля© Ньюстюб
Локомотив
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1:2, 0:0, 0:3
Йокерит
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций11.03.2020, 19:00 (МСК UTC+3)"Арена-2000"
Главные тренеры
Майк ПелиноЛаури Марьямяки
Вратари
Илья Коновалов(Илья Коновалов, Илья Коновалов)Янис Калниньш
1-й период
01:27Хенрик Хаапала(Сами Леписто, Виктор Лев)
02:18Стив Мозес
03:12Стефан Да Коста(Магнус Пяярви-Свенссон, Стаффан Крунвалль)
09:33Томми Кивисте
13:06Стив Мозес
18:05Вели-Матти Савинайнен(Брайан О`Нилл, Йон Норман)
19:18Микко II Лехтонен
2-й период
20:55Командный штраф
27:26Артур Каюмов
32:14Давид Скленичка
3-й период
41:16Андрей Марков
48:37Антти Пильстрем(Марко Анттила)
52:44Никлас Йенсен
56:52Оливер Лауридсен(Томми Кивисте)
Статистика
6Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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