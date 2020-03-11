«Йокерит» обыграл «Локомотив» и сыграет со СКА во втором раунде плей-офф КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе гостей шайбы забросили Хенрик Хаапала (2-я минута), Вели-Матти Савинайнен (19), Антти Пильстрём (49), Никлас Енсен (53) и Оливер Лауридсен (57). У «Локомотива» гол на счету Стефана Да Косты (4).

«Йокерит» выиграл серию со счетом 4−2. Во втором раунде команда сыграет с петербургским СКА, который был сильнее подольского «Витязя» (4−0).

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_00ab0177b30e5e19d2f2e252f64aff29_hd/2_1761514976/66b467f71071b0415d49b500c409748e/4739627867?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Йокерит» и «Локомотив» в первый раз пересеклись в Кубке Гагарина. В шести очных встречах регулярного чемпионата этого сезона «Йокерит» дважды одержал победу и четыре раза проиграл.