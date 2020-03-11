«Йокерит» обыграл «Локомотив» и сыграет со СКА во втором раунде плей-офф КХЛ

В составе гостей шайбы забросили Хенрик Хаапала (2-я минута), Вели-Матти Савинайнен (19), Антти Пильстрём (49), Никлас Енсен (53) и Оливер Лауридсен (57). У «Локомотива» гол на счету Стефана Да Косты (4).
«Йокерит» выиграл серию со счетом 4−2. Во втором раунде команда сыграет с петербургским СКА, который был сильнее подольского «Витязя» (4−0).
«Йокерит» и «Локомотив» в первый раз пересеклись в Кубке Гагарина. В шести очных встречах регулярного чемпионата этого сезона «Йокерит» дважды одержал победу и четыре раза проиграл.
Финский клуб выходил в плей-офф во всех сезонах, в которых выступал в КХЛ (шесть раз), команда в третий раз дошла до второго раунда. Лучшим результатом ярославцев является выход в финал в сезоне-2008/09, где команда проиграла казанскому «Ак Барсу» (3−4). В двух последних сезонах клуб доходил до второго раунда.