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11:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» проведет домашние матчи плей-офф КХЛ без зрителей

Игры «Барыса» в плей-офф КХЛ против новосибирской «Сибири» в Нур-Султане состоятся, но без зрителей. Об этом заявили на специальном брифинге о ситуации с коронавирусом.

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Источник: РИА "Новости"

«В целях недопущения ввоза инфекции с 13 марта запрет на проведение массовых мероприятий — праздничных, спортивных, зрелищно-культурных, проведение конференций, семинаров, выставок и других. Усилен санитарно-дезинфекционный режим на объектах здравоохранения, образования, массового пребывания и жизнеобеспечения — ЦОНах, коммунальных хозяйствах, объектах пищевой промышленности, торговли, на рынках, в местах общественного питания, на вокзалах, в аэропортах и гостиницах», — сказал заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов на брифинге СЦК.

Также заместитель премьер-министра пояснил, что спортивные матчи в Казахстане будут проходить, но без зрителей.

«Игры не отменяются, посещения зрителями не будет. Это международная практика. Во всех европейских странах крупнейшие команды играют, но посетителей нет. Такое же решение принято у нас», — заявил Тугжанов, отвечая на вопрос об играх «Барыса» в плей-офф КХЛ.

Накануне стало известно, что во втором раунде плей-офф КХЛ «Барыс» сыграет с «Сибирью». Борьбу за выход в финал Кубка Гагарина в Восточной конференции подопечные Андрея Скабелки начнут на своем льду. Матчи состоятся на «Барыс Арене» 17 и 19 марта.

Затем столичная команда проведет две игры в Новосибирске — 21 и 23 марта. В случае необходимости «Барыс» проведет матчи: 25 марта в Нур-Султане, 27 марта в Новосибирске и 29-го опять дома.

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