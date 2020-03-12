Экс-руководителей «Адмирала» подозревают в подделке документов

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее источники в правоохранительных структурах региона сообщили РИА Новости, что возбуждено дело о подделке документов на бывшего гендиректора «Адмирала» Сергея Сошникова и экс-менеджера клуба Александра Селиванова.

«По версии следствия, в ноябре 2018 года директор по персоналу АНО “ХК Адмирал ПК”, зная, что несколько дней назад генеральный директор клуба прекратил исполнение своих обязанностей, по его просьбе внесла несуществующие изменения в трудовой договор с генеральным менеджером того же клуба. Изменения касались стимулирующих выплат при увольнении генерального менеджера хоккейного клуба с целью последующего их получения», — говорится в сообщении.

Бывший генеральный директор, уже будучи освобожденным от должности, подписал поддельные листы трудового договора, отмечает прокуратура. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по статье «Подделка официального документа» в отношении экс-директора по персоналу. После вручения обвинительного заключения дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

«В отношении бывших генерального менеджера и генерального директора клуба материалы уголовного дела выделены в отдельное производство», — сообщает прокуратура. Представитель надзорного ведомства уточнил РИА Новости, что оба фигуранта проходят по статье «Подделка официального документа», дело еще расследуется.

Источник рассказал РИА Новости, что Сошников и Селиванов находятся в бегах.

Сергей Сошников занимал пост генерального директора владивостокского хоккейного клуба «Адмирал» с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года. Совет учредителей прекратил трудовые отношения с ним на основании решения дисциплинарного комитета КХЛ — в октябре 2018 года лига наложила дисквалификацию на Сошникова и его заместителя по спортивной работе Александра Селиванова.