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12:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сергей Мозякин принял решение продолжить игровую карьеру

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Александр Рогулев. Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин принял решение продолжить карьеру, клуб готовит ему предложение о контракте на один сезон, сообщил РИА Новости первый вице-президент, директор клуба Сергей Ласьков.

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Источник: РИА "Новости"

«Металлург» по итогам «регулярки» смог пробиться в плей-офф КХЛ, но уступил уже в 1/8 финала Кубка Гагарина казахстанскому «Барысу» (1−4). Срок действия контракта Мозякина, которому 30 марта исполнится 39 лет, заканчивается 30 апреля, ранее сообщалось, что «Магнитка» может предложить хоккеисту должность тренера.

«На встрече с Сергеем пришли к пониманию, что он готов продолжить карьеру игрока. Сейчас клуб готовит ему предложение о новом контракте на один сезон, и буквально на днях сделаем ему официальное предложение», — сказал Ласьков корреспонденту РИА Новости по телефону.

«С хорошими игроками сейчас проблема, тем более мы уважаем заслуги Мозякина перед клубом. Тем не менее, предложение мы будем делать, исходя из нового потолка зарплат», — добавил Ласьков.

В нынешнем сезоне 38-летний Мозякин набрал 41 (15+26) очко в регулярном чемпионате КХЛ, а также 5 (2+3) в пяти играх плей-офф.

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