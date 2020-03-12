Шестой матч плей-офф КХЛ «Спартак» — «Динамо» пройдет без зрителей

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча пройдет на льду «Спартака» в четверг. После пяти матчей «Динамо» ведет в серии 3−2.

«В связи с решением государственных органов, касающегося введения режима повышенной готовности в Москве (Указ Мэра Москвы от 10 марта 2020 года № 17-УМ), отсутствием у клуба ХК “Спартак” технической возможности и обоснованных критериев недопуска на матч более 5000 человек, КХЛ приняла решение о проведении 12 марта 2020 года шестого матча серии ¼ финала Западной конференции между “Спартаком” и московским “Динамо” без зрителей», — говорится в заявлении, предоставленном РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник ввел запрет на проведение в столице массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Запрет вводится для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции, он будет действовать до 10 апреля.