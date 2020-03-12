«Йокерит» проведет домашние матчи серии против СКА без зрителей
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Финский «Йокерит» проведет домашние матчи ½ финала
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Финский «Йокерит» проведет домашние матчи ½ финала
Первый и второй домашние матчи «Йокерита» в серии со СКА состоятся 21 и 23 марта. Также без зрителей пройдут остальные домашние матчи финского клуба в нынешнем розыгрыше
Правительство Финляндии в четверг объявило, что проведение всех публичных мероприятий более чем с 500 участниками будет отменено до конца мая.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены более 128 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.