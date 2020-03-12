«Йокерит» проведет домашние матчи серии против СКА без зрителей

Источник: Спорт РИА Новости

Первый и второй домашние матчи «Йокерита» в серии со СКА состоятся 21 и 23 марта. Также без зрителей пройдут остальные домашние матчи финского клуба в нынешнем розыгрыше плей-офф, если они понадобятся.

Правительство Финляндии в четверг объявило, что проведение всех публичных мероприятий более чем с 500 участниками будет отменено до конца мая.