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17:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Йокерит» проведет домашние матчи серии против СКА без зрителей

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Финский «Йокерит» проведет домашние матчи ½ финала плей-офф Западной конференции КХЛ против петербургского СКА без зрителей, сообщается на сайте клуба из Хельсинки.

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Источник: Спорт РИА Новости

Первый и второй домашние матчи «Йокерита» в серии со СКА состоятся 21 и 23 марта. Также без зрителей пройдут остальные домашние матчи финского клуба в нынешнем розыгрыше плей-офф, если они понадобятся.

Правительство Финляндии в четверг объявило, что проведение всех публичных мероприятий более чем с 500 участниками будет отменено до конца мая.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены более 128 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.

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