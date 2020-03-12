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19:27 (мск), источник: ТАСС

Дерби без зрителей. «Спартак» и «Динамо» впервые в истории КХЛ сыграют при пустых трибунах

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московскими «Спартаком» и «Динамо» состоится без зрителей. Встреча пройдет на домашней арене красно-белых в Парке легенд и начнется в 19:30 мск.

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Источник: РИА "Новости"

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, до 10 апреля из-за угрозы коронавируса в столице запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек. Решение лиги о проведении матча без зрителей связано как с указом мэрии, так и с «отсутствием технической возможности и обоснованных критериев недопуска на матч более 5 тыс. человек». «Спартак» вернет средства болельщикам, которые приобрели билеты, в полном объеме.

Тем не менее на подходе к стадиону наблюдалось огромное количество сотрудников правопорядка, даже больше, чем на рядовых встречах между этими командами. Они опасались массового появления и возможной стычки между фанатами принципиальных соперников.

При этом сотрудники правопорядка не хотели пускать на матч легендарного спартаковского игрока Бориса Майорова, который приехал на машине с одним из сотрудников клуба. Но в итоге его пропустили.

Бейся за «Спартак»

Ничего подобного в плане стычек не произошло, но некоторые болельщики обеих команд все же решили доехать до места события без надежд попасть на игру. Они посмотрели обстановку вокруг арены, сделали фотографии и разошлись по ближайшим заведениям, где были установлены афиши для просмотра телетрансляции и усилена охрана. Благо матч будет транслироваться на каналах «КХЛ ТВ» и «Матч ТВ», также лига организовала бесплатную трансляцию на официальном канале в Youtube.

Большая часть поклонников была одета в красно-белые цвета. Несколько десятков активных болельщиков встретили автобус с хоккеистами «Спартака» баннером, на котором написано «Бейся за “Спартак”», и речевками. Но на трибунах во время матча не будет не только шумовой, но и визуальной поддержки. Несколько любителей хоккея неспешно ходили вокруг арены, недоумевая о решении провести встречу без зрителей.

Болельщиков «Динамо» было поменьше. По информации ТАСС, бело-голубые не успели продать билеты на гостевые сектора, а только приняли заявки. Как сообщили ТАСС в пресс-службе «Спартака», на момент закрытия продаж было приобретено более шести тысяч билетов.

Счет в серии после пяти матчей 3−2 в пользу «Динамо». Во всех встречах противостояния пока побеждала командам, игравшая на домашней площадке.

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