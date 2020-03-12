Дерби без зрителей. «Спартак» и «Динамо» впервые в истории КХЛ сыграют при пустых трибунах
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Шестой матч серии первого раунда
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Шестой матч серии первого раунда
Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, до 10 апреля
Тем не менее на подходе к стадиону наблюдалось огромное количество сотрудников правопорядка, даже больше, чем на рядовых встречах между этими командами. Они опасались массового появления и возможной стычки между фанатами принципиальных соперников.
При этом сотрудники правопорядка не хотели пускать на матч легендарного спартаковского игрока Бориса Майорова, который приехал на машине с одним из сотрудников клуба. Но в итоге его пропустили.
Ничего подобного в плане стычек не произошло, но некоторые болельщики обеих команд все же решили доехать до места события без надежд попасть на игру. Они посмотрели обстановку вокруг арены, сделали фотографии и разошлись по ближайшим заведениям, где были установлены афиши для просмотра телетрансляции и усилена охрана. Благо матч будет транслироваться на каналах «КХЛ ТВ» и «Матч ТВ», также лига организовала бесплатную трансляцию на официальном канале в Youtube.
Большая часть поклонников была одета в
Болельщиков «Динамо» было поменьше. По информации ТАСС,
Счет в серии после пяти матчей 3−2 в пользу «Динамо». Во всех встречах противостояния пока побеждала командам, игравшая на домашней площадке.