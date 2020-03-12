Седьмой матч серии первого раунда плей-офф КХЛ «Динамо» — «Спартак» пройдет без зрителей

Шестой матч команд, который состоится в четверг (начало 19:30 мск) на «ЦСКА-Арене», также пройдет при пустых трибунах. На данный момент «Динамо» выигрывает в серии со счетом 3−2.

Ранее стали известны остальные семь участников второго раунда плей-офф КХЛ. В следующей стадии встретятся «Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа), «Барыс» (Нур-Султан) — «Сибирь» (Новосибирск), СКА (Санкт-Петербург) — «Йокерит» (Хельсинки). Победитель серии между «Спартаком» и «Динамо» сыграет с ЦСКА. Формат проведения матчей второго раунда КХЛ определит позднее.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 28 случаев заражения.