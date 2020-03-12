Определились все участники второго раунда плей-офф КХЛ

В сетке Западной конференции сыграют СКА (Санкт-Петербург) — «Йокерит» (Хельсинки) и ЦСКА — «Динамо» (Москва). В Восточной конференции встретятся «Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) и «Барыс» (Нур-Султан) — «Сибирь» (Новосибирск).

Шестой матч серии между столичными «Спартаком» и «Динамо» прошел без зрителей на фоне распространения коронавирусной инфекции. Также руководство «Йокерита» заявило о проведении домашних встреч при пустых трибунах. В среду КХЛ объявила, что определит формат проведения встреч второго раунда позднее.