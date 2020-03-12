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22:07 (мск), источник: ТАСС

Определились все участники второго раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 12 марта. Стал известен состав всех пар второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В сетке Западной конференции сыграют СКА (Санкт-Петербург) — «Йокерит» (Хельсинки) и ЦСКА — «Динамо» (Москва). В Восточной конференции встретятся «Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) и «Барыс» (Нур-Султан) — «Сибирь» (Новосибирск).

Шестой матч серии между столичными «Спартаком» и «Динамо» прошел без зрителей на фоне распространения коронавирусной инфекции. Также руководство «Йокерита» заявило о проведении домашних встреч при пустых трибунах. В среду КХЛ объявила, что определит формат проведения встреч второго раунда позднее.

Во время загрузки произошла ошибка.

Старт серий второго раунда запланирован на 17—18 марта.

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