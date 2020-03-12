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22:12 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» обыграло «Спартак» и встретится с ЦСКА в ¼ финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Московское «Динамо» обыграло в гостях со счетом 3:2 в овертайме столичный «Спартак» в шестом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» при пустых трибунах из-за распространения коронавирусной инфекции.

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Источник: РИА "Новости"

У «Динамо» голы на счету Владимира Брюквина (7-я минута), Андре Петерссона (47) и Дмитрий Яшкин (64). В составе «Спартака» шайбами отметились Робин Ганзл (34) и Александр Хохлачев (40). Матч стал первым в истории плей-офф КХЛ, который состоялся при пустых трибунах.

«Динамо» выиграло серию со счетом 4−2 и стало последней командой, вышедшей в следующий раунд плей-офф. В ¼ финала команда встретится со столичным ЦСКА.

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В регулярном чемпионате «Спартак» и «Динамо» провели между собой четыре матча, «Динамо» одержало победы во всех встречах. В плей-офф «Спартак» и «Динамо» встречались один раз — в сезоне-2009/10 в первом раунде победу одержал «Спартак» со счетом 3−1 в серии.

«Динамо» лишь один раз не сумело по итогам регулярного чемпионата выйти в плей-офф КХЛ — в сезоне-2017/18, клуб дважды выигрывал Кубок Гагарина (2012, 2013). Команда в восьмой раз вышла во второй раунд. В прошлом сезоне «Динамо» также играло во втором раунде с ЦСКА, уступив со счетом 1−4.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» в третий раз подряд принимал участие в плей-офф КХЛ и в шестой раз в общей сложности. Красно-белые ни разу не проходили дальше первого раунда, в прошлом году «Спартак» в серии до четырех побед уступил петербургскому СКА со счетом 2−4.

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Главные тренеры
Олег ЗнарокВладимир Крикунов
Вратари
Юлиус ГудачекАлександр Еременко
1-й период
06:05Владимир Брюквин(Дмитрий Огурцов, Андрей Миронов)
2-й период
33:40Робин Ганзл(Дамир Мусин, Александр Хохлачев)
39:16Александр Хохлачев(Дмитрий Вишневский, Иван Вишневский)
3-й период
45:20Федор Малыхин
46:46Андре Петерссон(Андрей Миронов)
58:39Егор I Зайцев
Овертайм
63:16Дмитрий Яшкин
Статистика
2Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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