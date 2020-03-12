«Динамо» обыграло «Спартак» и встретится с ЦСКА в ¼ финала плей-офф КХЛ

У «Динамо» голы на счету Владимира Брюквина (7-я минута), Андре Петерссона (47) и Дмитрий Яшкин (64). В составе «Спартака» шайбами отметились Робин Ганзл (34) и Александр Хохлачев (40). Матч стал первым в истории плей-офф КХЛ, который состоялся при пустых трибунах.
«Динамо» выиграло серию со счетом 4−2 и стало последней командой, вышедшей в следующий раунд плей-офф. В ¼ финала команда встретится со столичным ЦСКА.
В регулярном чемпионате «Спартак» и «Динамо» провели между собой четыре матча, «Динамо» одержало победы во всех встречах. В плей-офф «Спартак» и «Динамо» встречались один раз — в сезоне-2009/10 в первом раунде победу одержал «Спартак» со счетом 3−1 в серии.
«Динамо» лишь один раз не сумело по итогам регулярного чемпионата выйти в плей-офф КХЛ — в сезоне-2017/18, клуб дважды выигрывал Кубок Гагарина (2012, 2013). Команда в восьмой раз вышла во второй раунд. В прошлом сезоне «Динамо» также играло во втором раунде с ЦСКА, уступив со счетом 1−4.
«Спартак» в третий раз подряд принимал участие в плей-офф КХЛ и в шестой раз в общей сложности. Красно-белые ни разу не проходили дальше первого раунда, в прошлом году «Спартак» в серии до четырех побед уступил петербургскому СКА со счетом 2−4.