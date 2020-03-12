Толпа полицейских, пустые трибуны и песни под МакSим. «Динамо» добило «Спартак» в странном матче без зрителей
Банда Знарка отправляется в отпуск.
Банда Знарка отправляется в отпуск.
С каждым днем в мире происходит все больше сумасшедших вещей. Еще в среду трудно было поверить, что на шестой матч «Спартака» и «Динамо» не попадет ни один зритель. Но это случилось. КХЛ пришлось принять волевое решение и не пускать никого на арену, кроме обслуживающего персонала, сотрудников клубов и журналистов. И то вход на стадион был исключительно по спискам, а на территории было полно полицейских. Как будто бы они реально ждали нападения коронавируса. Интересно, что на игру приехал Алексей Морозов, однако сразу уехал, сказав, что будет смотреть хоккей дома.
Ощущение сюрреалистичности не покидало меня весь день. На пустом и темном стадионе оно только усилилось. Чуть не посеял панику перед игрой Владимир Крикунов. В предматчевом интервью главный тренер «Динамо» заявил, что Максим Афиногенов пропускает встречу
Я пыталась найти хоть
Хоккей без болельщиков выглядел совсем
А вот после перерыва, когда все более или менее освоились, стало чуть повеселее. Во многом это благодаря «Спартаку», который здорово перестроился и начал прессинговать соперника. На мгновение даже получилось абстрагироваться от камерной обстановки. Но только на мгновение. Ганзл счет сравнял, а Хохлачев вывел свою команду вперед.
Только в третьем периоде случилось первое удаление — две минуты получил Малыхин, и гости тут же реализовали большинство. Перспектива овертайма в этом апокалиптическом матче не радовала. Однако он все равно наступил. Команды, кажется, совсем забыли, что играют при пустых трибунах и бились как в обычном матче
Дарья Тубольцева
|Олег Знарок
|Владимир Крикунов
|Юлиус Гудачек
|Александр Еременко
|06:05
|Владимир Брюквин(Дмитрий Огурцов, Андрей Миронов)
|33:40
|Робин Ганзл(Дамир Мусин, Александр Хохлачев)
|39:16
|Александр Хохлачев(Дмитрий Вишневский, Иван Вишневский)
|45:20
|Федор Малыхин
|46:46
|Андре Петерссон(Андрей Миронов)
|58:39
|Егор I Зайцев
|63:16
|Дмитрий Яшкин(Вадим Шипачев)
|2
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)