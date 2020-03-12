Толпа полицейских, пустые трибуны и песни под МакSим. «Динамо» добило «Спартак» в странном матче без зрителей

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С каждым днем в мире происходит все больше сумасшедших вещей. Еще в среду трудно было поверить, что на шестой матч «Спартака» и «Динамо» не попадет ни один зритель. Но это случилось. КХЛ пришлось принять волевое решение и не пускать никого на арену, кроме обслуживающего персонала, сотрудников клубов и журналистов. И то вход на стадион был исключительно по спискам, а на территории было полно полицейских. Как будто бы они реально ждали нападения коронавируса. Интересно, что на игру приехал Алексей Морозов, однако сразу уехал, сказав, что будет смотреть хоккей дома.

Ощущение сюрреалистичности не покидало меня весь день. На пустом и темном стадионе оно только усилилось. Чуть не посеял панику перед игрой Владимир Крикунов. В предматчевом интервью главный тренер «Динамо» заявил, что Максим Афиногенов пропускает встречу из-за болезни и температуры 38. Он отметил, что это не коронавирус, но спокойнее от этого не стало. В нынешних реалиях лучше бы Крикунов сказал, что у 40-летнего нападающего просто повреждение.

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Я пыталась найти хоть какие-то плюсы в игре без зрителей. Но стюарды не пропускали журналистов на обычные трибуны, указав только на угловой сектор для прессы. Зато теперь в почти полной тишине было отлично слышно тренеров на скамейке. «Не надо пас делать», — кричал Знарок. Коллега, работавший у бортика, признался, что теперь слышит намного лучше то, что происходит на лавках. Оказалось, что больше всего ругается Крикунов, а Витолиньш самый интеллигентный тренер, который подбадривает своих ребят. В начале встречи игроки были ошарашены атмосферой, от этого было немного сумбура на льду. Диджей «Спартака» пытался приободрить свою команду и периодически выкрикивал «Вперед! Шайбу!». Журналисты присоединились, только когда заиграла песня МакSим. Несколько серьезных корреспондентов пели «Знаешь ли ты…» Как же все было удивительно!

Хоккей без болельщиков выглядел совсем по-другому. Если честно, на такие матчи больше не хочется попадать. Все это было как-то не по-настоящему. Долгое время и в игре не было ярких моментов. В первом периоде забил Брюквин, но драйва не прибавилось.

А вот после перерыва, когда все более или менее освоились, стало чуть повеселее. Во многом это благодаря «Спартаку», который здорово перестроился и начал прессинговать соперника. На мгновение даже получилось абстрагироваться от камерной обстановки. Но только на мгновение. Ганзл счет сравнял, а Хохлачев вывел свою команду вперед.

Только в третьем периоде случилось первое удаление — две минуты получил Малыхин, и гости тут же реализовали большинство. Перспектива овертайма в этом апокалиптическом матче не радовала. Однако он все равно наступил. Команды, кажется, совсем забыли, что играют при пустых трибунах и бились как в обычном матче плей-офф. В итоге Яшкин закончил этот кошмар и вывел «Динамо» во второй раунд. Как будут играть там — сейчас не знает никто.

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