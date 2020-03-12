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12 марта, источник: Sport24

Толпа полицейских, пустые трибуны и песни под МакSим. «Динамо» добило «Спартак» в странном матче без зрителей

Банда Знарка отправляется в отпуск.

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С каждым днем в мире происходит все больше сумасшедших вещей. Еще в среду трудно было поверить, что на шестой матч «Спартака» и «Динамо» не попадет ни один зритель. Но это случилось. КХЛ пришлось принять волевое решение и не пускать никого на арену, кроме обслуживающего персонала, сотрудников клубов и журналистов. И то вход на стадион был исключительно по спискам, а на территории было полно полицейских. Как будто бы они реально ждали нападения коронавируса. Интересно, что на игру приехал Алексей Морозов, однако сразу уехал, сказав, что будет смотреть хоккей дома.

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Ощущение сюрреалистичности не покидало меня весь день. На пустом и темном стадионе оно только усилилось. Чуть не посеял панику перед игрой Владимир Крикунов. В предматчевом интервью главный тренер «Динамо» заявил, что Максим Афиногенов пропускает встречу из-за болезни и температуры 38. Он отметил, что это не коронавирус, но спокойнее от этого не стало. В нынешних реалиях лучше бы Крикунов сказал, что у 40-летнего нападающего просто повреждение.

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Я пыталась найти хоть какие-то плюсы в игре без зрителей. Но стюарды не пропускали журналистов на обычные трибуны, указав только на угловой сектор для прессы. Зато теперь в почти полной тишине было отлично слышно тренеров на скамейке. «Не надо пас делать», — кричал Знарок. Коллега, работавший у бортика, признался, что теперь слышит намного лучше то, что происходит на лавках. Оказалось, что больше всего ругается Крикунов, а Витолиньш самый интеллигентный тренер, который подбадривает своих ребят. В начале встречи игроки были ошарашены атмосферой, от этого было немного сумбура на льду. Диджей «Спартака» пытался приободрить свою команду и периодически выкрикивал «Вперед! Шайбу!». Журналисты присоединились, только когда заиграла песня МакSим. Несколько серьезных корреспондентов пели «Знаешь ли ты…» Как же все было удивительно!

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Хоккей без болельщиков выглядел совсем по-другому. Если честно, на такие матчи больше не хочется попадать. Все это было как-то не по-настоящему. Долгое время и в игре не было ярких моментов. В первом периоде забил Брюквин, но драйва не прибавилось.

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А вот после перерыва, когда все более или менее освоились, стало чуть повеселее. Во многом это благодаря «Спартаку», который здорово перестроился и начал прессинговать соперника. На мгновение даже получилось абстрагироваться от камерной обстановки. Но только на мгновение. Ганзл счет сравнял, а Хохлачев вывел свою команду вперед.

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Только в третьем периоде случилось первое удаление — две минуты получил Малыхин, и гости тут же реализовали большинство. Перспектива овертайма в этом апокалиптическом матче не радовала. Однако он все равно наступил. Команды, кажется, совсем забыли, что играют при пустых трибунах и бились как в обычном матче плей-офф. В итоге Яшкин закончил этот кошмар и вывел «Динамо» во второй раунд. Как будут играть там — сейчас не знает никто.

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Дарья Тубольцева

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Спартак
2:3ОТ
0:1, 2:0, 0:1
ХК Динамо
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций12.03.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Олег ЗнарокВладимир Крикунов
Вратари
Юлиус ГудачекАлександр Еременко
1-й период
06:05Владимир Брюквин(Дмитрий Огурцов, Андрей Миронов)
2-й период
33:40Робин Ганзл(Дамир Мусин, Александр Хохлачев)
39:16Александр Хохлачев(Дмитрий Вишневский, Иван Вишневский)
3-й период
45:20Федор Малыхин
46:46Андре Петерссон(Андрей Миронов)
58:39Егор I Зайцев
Овертайм
63:16Дмитрий Яшкин(Вадим Шипачев)
Статистика
2Штрафное время2
1Игра в большинстве1
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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