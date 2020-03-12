Тренер «Спартака» Знарок считает неправильным проводить хоккейные матчи без зрителей

Источник: РИА "Новости"

В четверг «Спартак» уступил «Динамо» в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ со счетом 2:3 в овертайме. Бело-голубые одержали победу в серии до четырех побед со счетом 4−2 и вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина. Встреча прошла на домашней арене «Спартака», «ЦСКА-Арене», при пустых трибунах из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Жалко, что играли без болельщиков, они нам приносят пользу. По большому счету это не хоккей. Жаль, что “Динамо” играло три раза со зрителями, а мы — два», — отметил Знарок.

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов солидарен с коллегой. «У меня в карьере был один момент, когда играли без зрителей, не могу вспомнить его, но это было давно. Я считаю, что играть без зрителей — ненормально. Если запретят ходить на трибуны, это неправильно», — сказал Крикунов.