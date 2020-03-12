Текущие события
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Все события
Фоторепортажи
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
12 марта, источник: ТАСС

Тренер «Спартака» Знарок считает неправильным проводить хоккейные матчи без зрителей

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок считает неправильным проводить матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) без зрителей. Такое мнение Знарок высказал на пресс-конференции.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В четверг «Спартак» уступил «Динамо» в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ со счетом 2:3 в овертайме. Бело-голубые одержали победу в серии до четырех побед со счетом 4−2 и вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина. Встреча прошла на домашней арене «Спартака», «ЦСКА-Арене», при пустых трибунах из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Жалко, что играли без болельщиков, они нам приносят пользу. По большому счету это не хоккей. Жаль, что “Динамо” играло три раза со зрителями, а мы — два», — отметил Знарок.

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов солидарен с коллегой. «У меня в карьере был один момент, когда играли без зрителей, не могу вспомнить его, но это было давно. Я считаю, что играть без зрителей — ненормально. Если запретят ходить на трибуны, это неправильно», — сказал Крикунов.

В четвертьфинале Кубка Гагарина «Динамо» сыграет с ЦСКА. Первый матч серии состоится 18 марта.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо М
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
Неизбежность: Евро-2020 и Лигу чемпионов ждет перенос
Полицейские и пустые трибуны. «Динамо» выбило «Спартак» из КГ
Страх перед вирусом: в 22-м туре РПЛ ограничат число зрителей
МЮ в гостях разгромил ЛАСК в первом матче 1/8 финала ЛЕ
Самые красивые подруги и жены гонщиков Формулы-1 (фото)
Логинов: Сезон не заканчиваю
Косторная отреагировала на отмену ЧМ из-за коронавируса
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь