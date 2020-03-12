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12 марта, источник: Спорт РИА Новости

Департамент судейства КХЛ разъяснил эпизод с голом Яшкина

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Департамент судейства КХЛ разъяснил, почему арбитры засчитали гол нападающего московского «Динамо» Дмитрия Яшкина в ворота столичного «Спартака» в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в четверг на площадке «Спартака», завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу «Динамо». Яшкин забросил шайбу на четвертой минуте овертайма, после чего специалист КХЛ инициировал видеопросмотр, чтобы выяснить, было ли положение «вне игры» перед взятием ворот.

Как отмечается в пояснении, размещенном на сайте КХЛ, Яшкин завладел шайбой в нейтральной зоне, а при входе в зону соперника осуществлял контроль над шайбой и мог немедленно восстановить контакт с шайбой, при этом двигавшийся параллельным курсом форвард «Динамо» Андре Петерссон «не находится в положении “вне игры”».

«В результате видеопросмотра определено: положения “вне игры” не было — хороший гол», — говорится в сообщении.

«Динамо» выиграло серию со счетом 4−2 и вышло в четвертьфинал плей-офф, где сыграет с московским ЦСКА.

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