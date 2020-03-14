КХЛ опровергла снятие «Йокерита» с плей-офф
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Александр Рогулев. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опровергла информацию о снятии финского «Йокерита» с розыгрыша Кубка Гагарина.
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Александр Рогулев. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опровергла информацию о снятии финского «Йокерита» с розыгрыша Кубка Гагарина.
В субботу издание Championat.com сообщило со ссылкой на источник, что «Йокерит» отказался от дальнейшего участия в
«Информация неверная, “Йокерит” не отказался от дальнейшего участия в розыгрыше
«КХЛ, разделяя озабоченность СМИ положением в чемпионате, тем не менее, рекомендует им пользоваться информацией, опубликованной на официальных сайтах клубов и лиги», — добавили в КХЛ.