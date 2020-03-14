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14:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

КХЛ опровергла снятие «Йокерита» с плей-офф

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Александр Рогулев. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опровергла информацию о снятии финского «Йокерита» с розыгрыша Кубка Гагарина.

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В субботу издание Championat.com сообщило со ссылкой на источник, что «Йокерит» отказался от дальнейшего участия в плей-офф и снялся с чемпионата из-за ситуации с коронавирусом. Во втором раунде Кубка Гагарина финский клуб должен встречаться с петербургским СКА.

«Информация неверная, “Йокерит” не отказался от дальнейшего участия в розыгрыше плей-офф, — говорится в ответе КХЛ на запрос РИА Новости. — Лига ведет консультации со всеми клубами и всеми заинтересованными сторонами, мониторит ситуацию в режиме 24/7. Об итоговых решениях КХЛ в обязательном порядке официально оповестит СМИ и болельщиков».

«КХЛ, разделяя озабоченность СМИ положением в чемпионате, тем не менее, рекомендует им пользоваться информацией, опубликованной на официальных сайтах клубов и лиги», — добавили в КХЛ.

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