Источник: КХЛ проведёт совещание по поводу переноса Кубка Гагарина 17 марта

Источник: РИА "Новости"

Даты матчей плей-офф могут быть сдвинуты как минимум на две недели. Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c6892e16496229906b18" data-vnd="c6892e16496229906b18" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c6892e16496229906b18" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

По данным источника, совещание назначено на 17 марта, когда должны начаться матчи второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Первые игры на этот день запланированы в парах «Барыс» — «Сибирь» и СКА — «Йокерит».



Напомним, в Москве установлен запрет на проведение спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 5 тысяч человек, в Санкт-Петербурге — с 16 марта с числом участников более 1 тысячи человек.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 14 марта официально известно о 47 заразившихся.