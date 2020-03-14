Источник: КХЛ проведёт совещание по поводу переноса Кубка Гагарина 17 марта
В Континентальной хоккейной лиге пройдёт совещание по поводу возможного переноса матчей Кубка Гагарина
В Континентальной хоккейной лиге пройдёт совещание по поводу возможного переноса матчей Кубка Гагарина
Даты матчей
По данным источника, совещание назначено на 17 марта, когда должны начаться матчи второго раунда
Напомним, в Москве установлен запрет на проведение спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 5 тысяч человек, в
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 14 марта официально известно о 47 заразившихся.