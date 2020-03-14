КХЛ не хочет скандала. Лига уговаривает «Йокерит» не сниматься с плей-офф

Источник: РИА "Новости"

Ну вот, приехали. Не успели мы порассуждать о том, что КХЛ стоит продолжать розыгрыш Кубка Гагарина даже и без зрителей (до особого распоряжения властей), как выяснилось, что играть дальше нужно уже не только без болельщиков, но и без одного из участников. А это уже какой-то фарс.

Как стало известно «Чемпионату», финский «Йокерит» отказался от дальнейшего участия в плей-офф и снялся с чемпионата из-за ситуации с коронавирусом. Команда из Хельсинки не будет проводить матчи второго раунда плей-офф с петербуржским СКА, и теперь вообще непонятно, что делать КХЛ.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c6892e16496229906b18" data-vnd="c6892e16496229906b18" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c6892e16496229906b18" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

На момент написания этого текста отсутствует какая-либо официальная информация. Молчат сайты «Йокерита» и КХЛ, а президент «шутов» Яри Курри не выходит на связь. Но наши источники однозначно утверждают, что «Йокерит» продолжать плей-офф не намерен.

С одной стороны, финскую сторону понять можно. В этой стране уже началась паника из-за коронавируса, люди в спешке скупают продукты, а власти готовы закрыть границы. Что касается спорта и хоккея, то розыгрыш местного чемпионата остановлен, победитель не выявлен. «Йокерит» попросту поддался общественным настроениям и самовольно решил закончить всё и уйти на карантин.

Однако не будем забывать, что «шуты» — участники чемпионата КХЛ, а не Liigi. И своим решением о снятии с Кубка Гагарина они натурально подрывают весь розыгрыш плей-офф КХЛ. Лига и так находилась в непростом положении, а теперь и вовсе непонятно, как продолжать турнир? Отдавать СКА техническую победу — это несправедливо по отношению к другим участникам плей-офф, которые будут биться за выход в финал конференции по-спортивному принципу. Возвращать в турнир «Локомотив», который проиграл «Йокериту» в четвертьфинале Запада? Ну это уже глупость какая-то. Прошло немало времени, ярославские хоккеисты начали отпуск, кто-то из них уже распрощался с клубом. Опять же, это нарушит спортивный кодекс, да и вообще нет такого решения, которое бы позволило адекватно выйти из сложившейся ситуации. Разумеется, кроме остановки всего плей-офф КХЛ.

По сути, снятие «Йокерита» с чемпионата — это настоящий саботаж финнов и подстава для лиги. КХЛ сама не в восторге от того, что плей-офф из-за коронавируса летит к чертям и превращается в фарс, но лига была настроена доиграть сезон до конца. Понятно, что в Финляндии сейчас напряжённая обстановка, но «Йокерит» поддался всеобщей паники и не захотел искать выход из ситуации.

А ведь можно было что-то придумать. Играть без зрителей, как все. Если же на территории Финляндии отменяют все спортивные мероприятия, то можно было сыграть и все матчи серии в Санкт-Петербурге. Да, приятного в этом мало, но это лучше, чем совсем сниматься с турнира, ставя КХЛ в безвыходную ситуацию.

Схожие проблемы, очевидно, возникнут и у «Барыса». Федерация хоккея Казахстана уже настоятельно рекомендовала воздержаться от всех спортивных мероприятий на территории страны, и чемпионат Казахстана по хоккею будет остановлен. Понятно, что для «Барыса» вряд ли будет сделано исключение, но команда из Нур-Султана не спешит сниматься с плей-офф. По неофициальной информации «Барыс» готов проводить все матчи серии с «Сибирью» в Новосибирске, если не будет другого выхода. «Йокерит» никаких компромиссов искать не стал и просто самоустранился.

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Финский клуб не спешит официально опровергать или подтверждать информацию о своём снятии с чемпионата. В ряде СМИ появилось опровержение от КХЛ, но официальные каналы лиги по-прежнему никак не комментируют ситуацию. На самом же деле «Йокерит» уже принял принципиальное решение не играть дальше. В КХЛ было направлено письмо от клуба, где было указано, что «шуты» завершают сезон. Но лига не хочет скандала и пытается уговорить «Йокерит», потому что остальные участники плей-офф хотят продолжать розыгрыш Кубка Гагарина.

По последней информации, КХЛ планирует во вторник, 17 марта, провести совещание по поводу переноса матчей Кубка Гагарина. Поэтому сейчас лига заинтересована в том, чтобы «Йокерит» не объявлял официально о своём снятии с турнира, иначе в переносе не будет никакого смысла — продолжать плей-офф с неполным составом участников никто не будет. Через пару недель, на которые планируется перенести матчи, ситуация может измениться в положительную сторону, и «Йокерит» передумает сниматься с турнира.

Посмотрим, о чём КХЛ договорится с «шутами», и какая судьба ждёт Кубок Гагарина — 2020. Развязка наступит очень скоро.