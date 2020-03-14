Форвард «Барыса» объяснил прогресс команды и высказался о матчах плей-офф без болельщиков
Нападающий «Барыса» Антон Сагадеев перед стартом второго раунда
Нападающий «Барыса» Антон Сагадеев перед стартом второго раунда
— Серия с «Металлургом» не затянулась надолго. Времени для восстановления достаточно?
— Да, после матча отдохнули два дня. Сейчас готовимся по плановому режиму, поэтому все нормально.
— Как оцениваете соперника?
— Отличная команда. Если они попали во второй раунд, то это серьезный соперник: они с «Автомобилистом» здорово сыграли и отлично провели «регулярку».
— Два сезона подряд «Барыс» выходит во второй раунд Кубка Гагарина. Многие замечают прогресс команды. Согласны с этим?
— Конечно, второй год уже играем так. Все знают систему и требования тренера. Сейчас у нас дружная команда, за счет этого думаю такие результаты.
— Домашние матчи
— Это повлияет на атмосферу, а
Напомним, что «Барыс» провел открытую для СМИ тренировку перед стартом в полуфинале Восточной конференции. Домашние матчи с «Сибирью» команда проведет 17 и 19 марта —