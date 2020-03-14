Форвард «Барыса» объяснил прогресс команды и высказался о матчах плей-офф без болельщиков

Источник: РИА "Новости"

— Серия с «Металлургом» не затянулась надолго. Времени для восстановления достаточно?

— Да, после матча отдохнули два дня. Сейчас готовимся по плановому режиму, поэтому все нормально.

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— Как оцениваете соперника?

— Отличная команда. Если они попали во второй раунд, то это серьезный соперник: они с «Автомобилистом» здорово сыграли и отлично провели «регулярку».

— Два сезона подряд «Барыс» выходит во второй раунд Кубка Гагарина. Многие замечают прогресс команды. Согласны с этим?

— Конечно, второй год уже играем так. Все знают систему и требования тренера. Сейчас у нас дружная команда, за счет этого думаю такие результаты.

— Домашние матчи плей-офф пройдут без зрителей. Это повлияет на результат?

— Это повлияет на атмосферу, а плей-офф — это такие матчи, где настоящие эмоции. Игра будет отличаться, но не думаю, что на результат игры это повлияет. Играем мы, все зависит от нас.