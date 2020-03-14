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18:55 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард «Барыса» объяснил прогресс команды и высказался о матчах плей-офф без болельщиков

Нападающий «Барыса» Антон Сагадеев перед стартом второго раунда плей-офф КХЛ отметил, что у столичной команды достаточно времени для восстановления после серии с «Металлургом». В интервью корреспонденту Vesti.kz он также оценил подготовку к «Сибири».

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Источник: РИА "Новости"

— Серия с «Металлургом» не затянулась надолго. Времени для восстановления достаточно?
— Да, после матча отдохнули два дня. Сейчас готовимся по плановому режиму, поэтому все нормально.

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— Как оцениваете соперника?
— Отличная команда. Если они попали во второй раунд, то это серьезный соперник: они с «Автомобилистом» здорово сыграли и отлично провели «регулярку».

— Два сезона подряд «Барыс» выходит во второй раунд Кубка Гагарина. Многие замечают прогресс команды. Согласны с этим?
— Конечно, второй год уже играем так. Все знают систему и требования тренера. Сейчас у нас дружная команда, за счет этого думаю такие результаты.

— Домашние матчи плей-офф пройдут без зрителей. Это повлияет на результат?
— Это повлияет на атмосферу, а плей-офф — это такие матчи, где настоящие эмоции. Игра будет отличаться, но не думаю, что на результат игры это повлияет. Играем мы, все зависит от нас.

Напомним, что «Барыс» провел открытую для СМИ тренировку перед стартом в полуфинале Восточной конференции. Домашние матчи с «Сибирью» команда проведет 17 и 19 марта — из-за угрозы распространения коронавируса зрители допущены не будут.

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